نجاح بطولة المنطقة الإفريقية الأولى لرفع الأثقال 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اختتمت السبت بقاعة 17 فبراير بطرابلس بطولة المنطقة الإفريقية الأولى لرفع الأثقال التي احتضنتها ليبيا، وكانت نتائج اليوم الختامي الذي شهد تنافس في خمسة أوزان على النحو الآتي : –

1 / وزن 89

توج بذهبية وزن 89 رباع ليبيا أحمد أبوزريبة خطف 139 ونتر 172 المجموع 311 كلج ونال الفضية، رباع ليبيا “عمر العجمي” خطف 126 ونتر 158 المجموع 284 وتوج بالمدالية البرونزية الرباع المغربي أنس درجال خطف 115 ونتر 147 المجموع 262 كلج

2 / وزن 96

توج بذهبية وزن 96 الرباع الغاني “فوستور” خطف 145 ونتر 170 المجموع 315 كلج ونال الفضية رباع تونس “وجيه تلال” خطف 140 ونتر 169المجموع 309 ونال البرونزية رباع المغرب “مهدي رميلات” خطف 127 ونتر 155 المجموع 282 كلج

3 / وزن 109

توج بذهبية وزن 109 رباع ليبيا “عبدالمنعم الوداني” خطف 142 ونتر 170المجموع 312 كلج

4 / وزن + 109

توج بذهبية وزن + 109 الرباع الجزائري “وليد بيدان” خطف 190 ونتر 225 المجموع 415 كلج

ونال الفضية رباع ليبيا “مؤيد العاتي” خطف 132 ونتر 155 المجموع 287 كلج ونال البرونزية رباع ليبيا “محمود الفجري” خطف 103 ونتر 133 المجموع 236.

وشارك في البطولة 20 رباعا يمثلون دول ليبيا والمغرب وتونس والجزائر وغانا.

وشهد حفل التتويج حضور عديد الشخصيات الرياضية، تقدمهم الدكتور “بشير القنطري” رئيس هئية الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني والأمين العام للاتحاد الدولي لرفع الاثقال د “محمد جلود” ورئيس الأولمبية الليبية السابق الأستاذ “محمد العماري” وأمين عام اللجنة الأولمبية “خالد الزنكولي” والسيد “خالد إمهلهل” رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال ورئيس الجامعة التونسية لرفع الأثقال د “فتحي المصمودي” وبعض رؤساء الاتحادات العامة وعميد كلية التربية البدنية في كل من طرابلس ومصراتة.