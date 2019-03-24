ليبيا تكمل تحضيراتها لمواجهة جنوب إفريقيا الحاسمة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

خاض المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، مساء أمس السبت، التدريب الأخير؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه جنوب أفريقيا والمقرر لها، اليوم الأحد، على ملعب الطيب المهيري في ختام مباريات المجموعة الخامسة المؤهلة، لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

وتركزت التدريبات بقيادة الطاقم الفني المكون من (فوزي العيساوي وأبوبكر باني) على الجانب التكتيكي .

ويرتبط تأهل ليبيا لأمم افريقيا 2019 بتحقيقه الفوز على جنوب أفريقيا، وحصد 3 نقاط للترشح فيما يلزم جنوب إفريقيا التعادل للتأهل .