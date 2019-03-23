منظمة الصحة العالمية توفر أدوية ومعدات لعدد 13 ألف مريض في طبرق

منظمة الصحة العالمية توفر أدوية ومعدات لعدد 13 ألف مريض في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت شحنة أدوية، اليوم السبت، إلى مركز طبرق الطبي، خاصة بمرضى المدينة، قامت منظمة الصحة العالمية بإرسالها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة في ليبيا سعد العليقي لـ”أخبار ليبيا 24 “، إن إرسال هذه الشحنة، يندرج تحت خطة مشروع الإتحاد الأوربي لدعم المرافق الصحية في ليبيا، موضحًا أن التعجيل بجلبها لمدينة طبرق استجابةً لنداء رئيس المجلس التسييري طبرق فرج ومطالب إدارة المركز الطبي بالبلدية .

وأكد العليقي، أن المنظمة قامت بتوفير الأدوية الأساسية لعلاج 13 ألف نسمة لمدة ثلاثة أشهر بمدينة طبرق، وتوفير معدات وأسلاك جراحية وأدوية عمليات تكفي إجراء أكثر من 400 عملية جراحية داخل مركز طبرق الطبي .

ونوه إلى أن هذا المشروع يشمل كل المدن الليبية، حيثُ ستكون المدن المستهدفة بالمنطقة الشرقية، البيضاء ودرنة وبنغازي، وفي الغرب سيتم تزويد مستشفيات طرابلس وجنزور وفي الجنوب مدن برقن وسبها وأوباري وغات.