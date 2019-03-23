بعد تسجيل حالة وفاة لسيدة بالمرج .. صحة المؤقتة تحذر من استعمال ”نبات الحناء“

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أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة من استخدام مسحوق مزور لمادة الحناء ما أدى إلى وفاة سيدة ليبية صباح اليوم بمستشفي المرج التعليمي نتيجة تعرضها للتسمم بسبب مسحوق نبات الحناء السوداء المزيفة .

وتؤكد الوزارة على خطورة المادة الكيميائية المضافة إلى الحناء، لافتة إلى أنه تم خلال الأعوام الماضية وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الفائت ارتفعت عدد حالات الوفاة جراء التسمم إلى 59 حالة و149 حالة تسمم وتحسس جلدي بحسب إحصائيات  المستشفيات بعدد من البلديات و55 حالة بالمنطقة الشرقية .

ونوهت الوزراة إلى أن إدارة الإعلام بالوزارة تجتهد حاليًا من خلال مكاتبها بالمناطق الصحية والبلديات لإقامة ورش العمل والملتقيات للحد من مخاطر استخدام نبات الحناء .

وكشفت التقارير الصادرة  عن مختبرات التحاليل بعد الكشف ودراسة عينات من بعض النساء جراء استعمالهن مادة الحناء المُضاف إليها بعض المكونات الكيميائية وان التحاليل الأولية قد بينت وجود مادة سامة بتركيز عالي وجارى التأكد من صحة النتائج الأولية حتى الآن.

يذكر أن أعداد وفيات التسمم جراء استعمال الحناء السوداء قد تزايدت في الآونة والسنوات الأخيرة وحسب النتائج المعملية المعتمدة من مركز الخبرة القضائية والبحوث في وزارة العدل في الحكومة المؤقتة خلال عام 2018  أن التسمم جراء استعمال الحناء المضاف إليها مادة PPD البارفنيلين ديامين التي تستخدم في صناعة حبر الطابعات وإطارات السيارات .

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