عقوب يبحث نسبة الإنجاز بمركز  أمراض الكبد في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب بمكتبه بمدينة البيضاء مع عبدالرحيم كافة الأمور المتعلقة في مراحل إنجازه بمركز أمراض الكبد في طبرق ووقف على سير العمل بها وأهم احتياجاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم (878) لعام 2018 وتوصيات رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني والذي يقضي على إنشاء مركز لأمراض الكبد ببلدية طبرق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .

وأثني وزير الصحة خلال إلقاء الجهد الذي بذل مدير عام مركز أمراض الكبد الدكتور طارق صالح في متابعة مراحل إنشاء المركز وآليات تنفيذه لإنشائه .

وابدء وزير الصحة خلال إلقاء استعداده التام بتذليل كافة الصعوبات والعقبات واتخاذ كافة الإجراءات السريعة التي تواجه إنشاء المركز وذلك في إطار اهتمامه بمختلف بلديات ومناطق ليبيا.