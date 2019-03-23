صحة المؤقتة تعتزم إطلاق مشروع إدخال الممارسة الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

في ظل استراتيجية وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة وبناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب لإدارة الصيدلة والمعدات والتجهيزات الطيبة بوزارة الصحة على تفعيل نظام “الصيدلة الإكلينيكية” بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية التابعة للوزارة في هذا الشأن، للمساهمة في تحسين ورفع جودة الرعاية الصحية للمريض الليبي .

وتعتزم إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالوزارة تحت إشراف الدكتورة أسماء ابعيرة إطلاق مشروع إدخال الممارسة الصيدلية الإكلينيكية وفي هذا الصدد سيتم إعداد محاضرة تعريفية، وذلك صباح يوم الإثنين القادم على تمام الساعة الحادية عشرة بقاعة مركز التدريب بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء.

وأكد وزير الصحة، أن تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية يهدف إلى ترشيد استخدام الدواء بما يحقق النتائج المرجوة منه بأقل مخاطر على المريض وبأقل تكلفة، كما يساعد في تحقيق أعلى استفادة من خبرات أعضاء الفريق الطبي كل في مجاله، من خلال تفعيل الدور الحقيقي للصيدلي في تقديم النصح والإرشاد فيما يخص استخدام الدواء، ومتابعة الآثار العكسية له، مما يساعد على الحد من مخاطر استخدامه، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

وشدد عقوب على إدارة الصيدلة بالوزارة وأقسام، الصيدلة بالمستشفيات بضرورة، وضع المعايير الفنية لممارسة الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، وكيفية قياس أداء الصيدلي الإكلينيكي، وذلك بالاستعانة بالإرشادات العالمية، وفقا لمنظمه الصحة العالمية ومراجعة تلك المعايير، وإعداد الوثيقة النهائية لضمان انعكاس هذه المعايير على الواقع العملي بالمستشفيات، في ظل وجود إشراف أكاديمي.