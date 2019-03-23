للمحافظة على النّسيج الاجتماعي.. بورقعة يوقف مديري أمن طبرق عن العمل

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر آمر منطقة طبرق العسكرية لواء “هاشم بورقعة”، اليوم السبت، تعليماته العاجلة بإيقاف مديري أمن طبرق عقيد “فرج الشيهني” وعقيد “ميلود جواد” عن العمل؛ بسبب عدم التسلم والاستلام.

وقال “بورقعة” في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″، “أُجبرنا على إيقاف مديري أمن طبرق السابق والآخر المكلف من قبل وزير الداخلية عن أداء أعمالهم التي كُلفوا بها، بعد رفض إتمام عملية الاستلام والتسليم بينهما، رغم المحاولات الحثيثة، التي قمت بها حتى على الجانب الاجتماعي”.

وأضاف “بورقعة” “قمنا بتكليف مدير أمن بئر الأشهب عقيد عبدالله شعيب، بتسيير مهمة الأمن بمديرية أمن طبرق، إلى حين إشعار آخر حتى تتوفر الحلول المناسبة ونقوم بتفعيل قرار وزير الداخلية بتكليف مدير الأمن”.

ولفت إلى أن هذه الأمور، يجب أن لا تحدث في مؤسسات الدولة، إلا أنه نظرًا للنسيج القبلي المتواجد بالمنطقة، توصلنا إلى إيقاف المكلف والسابق، بعد استنفاذ كل المحاولات؛ للمحافظة على النسيج الاجتماعي وعلى الأمن داخل طبرق.

وكانت قد كلفت وزارة الداخلية بموجب قرارها رقم (122) لسنة 2019 الذي أصدرته منتصف شهر فبراير الماضي، عقيد ميلود جواد مديرًا للأمن بطبرق، بعد انتهاء مهمته في منصب وكيل وزارة الداخلية، بديلًا عن عقيد فرج الشيهني.