بسبب رصف سياراتهم على الرصيف .. سفارة ليبيا في هولندا تكلف الخزانة آلاف اليوروهات

بسبب رصف سياراتهم على الرصيف .. سفارة ليبيا في هولندا تكلف الخزانة آلاف اليوروهات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر برنامج” POW “ عبر موقع NED الهولندي تقرير مصور مؤخرًا، يظهر فيه تحرير الشرطة الهولندية حتى 182 مخالفة مرورية بحق سيارات السفارة الليبية في أمستردام تعادل قيمتها آلاف اليورو .

وتعتبر هذه “فضيحة ليبية”، إذ استطاعت ليبيا أن تحرز المركز الأول في قائمة أعدتها الشرطة الهولندية لمخالفات سير بشأن ركن السيارات فوق الأرصفة، وهي تبدو مخالفة جسيمة جدًا وفقا لثقافة ووعي الهولنديين الذين يعتبرون هذه الأرصفة حقا أساسيا لهم للمشي فوقها، ولممارسة الرياضة، وليس لأن تقف السيارات فوقها.

وتعد قوانين المرور الأوروبية الأكثر صرامة في العالم وخاصة في هولندا، وأظهرت اللقطات التي بثها الموقع في تقريره المصور سيارات دبلوماسية ليبية من نوع ” مرسيدس ” مركونة بالمخالفة فوق الرصيف وتعهد موظف من السفارة تم ضبطه ” متلبساً ” بعدم تكرار هذا الأمر وبأنهم سيسوون الأمر ويدفعون المخالفات .

فيما ظهر موظف ليبي آخر وهو رجل خمسيني فيما يبدوا وهو يركن سيارته على الرصيف بالمخالفة وعند مداهمته بالكاميرا، قال بإنه يفعلها للمرة الأولى وسارع إلى أخذ سيارته من الرصيف وركنها في المكان المخصص .

وأثار الموضوع ضجة عبر وسائل الإعلام الهولندية لما للأرصفة من أهمية لدى الهولنديين وعلق أحدهم على التقرير قائلاً ” ما الفائدة التي يقدمها هؤلاء لبلدهم المدمر, أليس من المفترض أن يساهموا في بناء بلدهم بدل هدر أموال دولتهم على المخالفات “.