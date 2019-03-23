المركزي : من المحتمل خفض الرسوم على بيع النقد الأجنبي خلال المدة القادمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي مباشرة المركزي في تخفيض الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي في الوقت الحالي.

وأوضح التونسي – في تصرحات تلفزيونية – أن قرار خفض الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من صلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي .

وأشار التونسي إلى أنه من المحتمل أن يتشاورا حول خفض الرسوم خلال المدة القادمة دون أن يكشف عن أي تفاصيل بشأن تلك الخطوة.

ولفت إلى أن الترتيبات المالية المعتمدة للسنة الحالية خالية من أهداف تحققها، وإن المركزي لم يطلع على قانون الإقرار، وما أحيل له نسخة من الميزانية متعلقة بالإيرادات والمصروفات الخميس الماضي فقط .

وأضاف التونسي أنهم قدموا مجموعة من الملاحظات للرئاسي، وأصروا على ضرورة تسديد جزء من الدين العام واستبدال دعم المحروقات بالدعم المالي، مبديًا اعتراض المركزي على زيادة النفاقات وخاصة الباب الثاني.