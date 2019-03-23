على متنها ألف جندي .. سفينة حربية أمريكية  ترسو بميناء “حلق الوادي” التونسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة ستنطلق الإثنين المقبل تحت اسم “أسد أفريقيا 19″، وذلك في الوقت الذي رست فيه السفينة الحربية الأمريكية “يو أس أس ايرلينغتون” أمس الجمعة بميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان، إن تشكيلات عسكرية تونسية وأمريكية ومراقبين من الجانب البريطاني، ستُشارك في هذه المناورات التي ستتواصل لغاية الرابع من أبريل القادم.

وأضافت أن هذا “التمرين العسكري يهدف إلى إثراء معارف أفراد التشكيلات العسكرية ومهاراتهم في القتال، واكتساب الخبرة والرفع من جاهزيتهم وأهبتهم من حيث التخطيط للعمليات، والإخلاء الصحي خلال العمليات العسكرية”.

وأشارت إلى أنه “سبقت هذا التمرين مرحلة تمهيدية بالمغرب، امتدت من 25 فبراير الماضي إلى 15 مارس الجاري، وحضرها من تونس 8 عسكريين”، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه سيجري بالتوازي مع التمرين المذكور تمرين مماثل في المغرب بمشاركة ضباط ومراقبين من تونس.

ورست السفينة الحربية الأمريكية “يو أس أس ايرلينغتون” بميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة، وذلك في إطار التعاون والتدريب المشترك بين القوات العسكرية البحرية التونسية ونظيرتها الأمريكية.

ونظم قائد السفينة الحربية الأمريكية، جولة لعدد من الصحفيين التونسيين داخل سفينته التي قال إنها سترسو بميناء حلق الوادي “لبضعة أيام”، دون أن يُحدد بالضبط المدة.

وتحمل هذه السفينة على متنها قوات عسكرية تتألف من ألف ضابط وجندي، إلى جانب معداتهم المدرعة، منها ناقلات جند ، ومدرعات حربية ميكانيكية برمائية متطورة.

وتحمل السفينة على متنها قوة عسكرية مدرعة، تتكون من ناقلات جنود المارينز ومدرعات حربية ميكانيكية برمائية متطورة، وتتكون القوة العسكرية من ألف جندي، 400 منهم يتبعون قوات البحرية الأمريكية و600 من قوات المارينز التي يمكنها أن تقوم بعمليات على الأرض، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتحط على منصة السفينة، ثمانية مروحيات من نوع “H1 كوبرا” العملياتية ويشرف عليها عدد من الطيارين الحربيين الأمريكيين.

ويمكن أن تدوم مهمة واحدة لهذه السفينة الحربية نحو ستة أو سبعة أشهر، وفق تأكيد قائد السفينة، الذي أكد على أنها تعتبر واحدة من بين أكبر السّفن التابعة للبحرية الأمريكية الّتي تزور تونس بعد سنوات عديدة، إذ تزن 25300 طن ويبلغ طولها 208 أمتار وعرضها 32 مترًا.

وذكر ذات المصدر أنها شاركت في عدد من المهام العسكرية في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، وأن مهامها لا تقتصر على مثل هذه المهمات فحسب، وإنما يمكنها التدخل عند الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات.