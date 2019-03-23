الظروف “مربكة للغاية”… الخارجية الألمانية تحذر رعاياها في ليبيا

أخبار ليبيا24

حذرت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها من السفر إلى ليبيا ، داعية الموجودين فيها إلى مغادرة البلاد على الفور بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وزيادة معدل الهجمات الإرهابية في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن الهجمات الإرهابية في ليبيا ستزداد على الأرجح، لا سيما ضد المؤسسات الحكومية، لأن السلطات الأمنية لا تستطيع حماية الأمن في ليبيا بما فيه الكفاية.

ووصفت الخارجية الألمانية الظروف في ليبيا بأنها “مربكة للغاية”، لا سيما في ضوء النزاعات العنيفة والنزاعات التي تندلع داخل البلاد والتي تهدد حياة الناس.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها ألمانيا مواطنيها من السفر إلى ليبيا، كانت هناك تحذيرات سابقة من عدة دول أخرى لمواطنيها فيما يتعلق بليبيا.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والعاملة في تونس أبدت أمس الجمعة تخوفها من وقوع هجوم إرهابي وشيك قد يستهدف العاصمة طرابلس الأيام المقبلة.

وجاء هذا التخوف في رسالة أرسلتها السفرة الأمريكية بالبريد الإلكتروني إلى رعاياها في طرابلس ”تحذير من هجوم وشيك على مؤسسة حيوية وطنية في طرابلس يوم غد السبت”.

ويأتي ها التحذير عقب العثور على عبوات ناسفة قرب مكتب البريد المركزي في طرابلس بوقت متأخر من مساء الخميس جرى عقبه تطويق المنطقة وتفكيك العبوات.