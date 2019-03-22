تونس تدرب موظفي مطارات ليبيا على أساسيات أمن الطيران
أخبار ليبيا 24 – خاص
اختتمت في العاصمة التونسية، اليومين الماضيين، فعاليات دورة التدريبية بعنوان ( أساسيات أمن الطيران )، المنفذة في الأكاديمية التونسية للتدريب.
وذكرت إدارة مطار بنينا الدولي، أن الدورة جاءت بناءً على الاتفاقية المبرمة مع الأكاديمية التونسية للتدريب للقيام بمجموعة برامج تدريبية لصالح مصلحة المطارات في مجالي الأمن والسلامة، باعتبارها المركز الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في تونس .
وأضاف أن الدورة شارك فيها عدد 32 متدرب من موظفي مصلحة المطارات ومطارات بنغازي وطرابلس ومعيتيقة ومصراته والابرق وطبرق وغات واوبارى وغدامس والجفرة والكفرة وتمنهنت والزنتان وزوارة وسبها .