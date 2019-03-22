مطار بنينا والخطوط الجوية يتفقان على سداد الديون السابقة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مدير مطار بنينا الدولي مع المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية، سداد الديون المتراكمة على الشركة لصالح إدارة المطار .

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي، حيثُ جرى الاتفاق علي جدولة الديون لسدادها شهرياً حسب محضر الاتفاق الموقع عليه ما بين الطرفين .

وحضر الاجتماع، مدير كتب الإيرادات والأستثمار و رئيس قسم الاستثمار في إدارة المطار، ومدير دائرة الإيرادات ومدير دائرة المصروفات ورئيس قسم الحسابات الجارية في شركة الخطوط الجوية .

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