المشري يفند رواية الإسلام السياسي حول الدعم الروسي لحفتر واختلفت الأخبار التي بثها هذا التيار الإسلامي الذي يقدم للجماعات الإرهابية المسلحة على الأرض كافة أنواع الدعم من مادي ومعنوي

أخبار ليبيا24

لطالما بث تيار الإسلام السياسي اخبارًا وإشاعات عن الدعم الروسي للقوات المسلحة العربية الليبية خلال المعارك التي خاضتها ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا.

واختلفت الأخبار التي بثها هذا التيار الإسلامي الذي يقدم للجماعات الإرهابية المسلحة على الأرض كافة أنواع الدعم من مادي ومعنوي فتارة يؤكد أن هناك جنود روس على الأرض وتارة أخرى قالوا إن الدعم هو دعم لوجيستي فقط.

ووصل بهم الأمر إلى بث صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لأحد طياري سلاح الجو الليبي بأنه طيار روسي يشارك في قصف الجماعات الإرهابية خلال وجودها في مدينة بنغازي ودرنة.

وبعد البحث والتحري تبين أن الصورة المتداولة من قبل الصفحات الداعمة والممولة من تيار الإسلام السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للعقيد طيار في سلاح الجو الليبي جمال بن عامر، وليس طيار روسي كما قالوا.

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سرعان ما نفى التهمة عن القوات المسلحة العربية الليبيةبعد زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقاءه المسؤولين الروس الذين بدورهم أكدوا له أن بلادهم لا تقدم أي نوع من الدعم للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأوضح المشري، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”،أن روسيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أوقف طباعة العملة النقدية للمصرف المركزي البيضاء.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة اتفق، الاثنين الماضي، مع رئيسة المجلس الأعلى لبرلمان الاتحاد الروسي “فالنتينا ماتفيينكو”، في العاصمة الروسية موسكو، على ضرورة وجود ضمانات بألّا يُمهّد الملتقى الوطني الجامع لحكم عسكري في ليبيا.