الولايات المتحدة : طرابلس غدًا على موعد مع هجوم إرهابي

الولايات المتحدة : طرابلس غدًا على موعد مع هجوم إرهابي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والعاملة في تونس تخوفها من وقوع هجوم إرهابي وشيك قد يستهدف العاصمة طرابلس الأيام المقبلة .

وجاء هذا التخوف في رسالة أرسلتها السفرة الأمريكية بالبريد الإلكتروني اليوم الجمعة إلى رعاياها في طرابلس ” تحذير من هجوم وشيك على مؤسسة حيوية وطنية في طرابلس يوم غد السبت ” .

ويأتي ها التحذير عقب العثور على عبوات ناسفة قرب مكتب البريد المركزي في طرابلس بوقت متأخر من مساء الخميس جرى عقبه تطويق المنطقة وتفكيك العبوات .

ودعت السفارة المواطنين الامريكيين إلى عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها منها تجنب المناطق المحيطة بالحكومة والمباني والمؤسسات الوطنية الأخرى خاصة قرب مكتب البريد المركزي .

وطالبت رعاياها بمتابعة وسائل الإعلام الليبية المحلية للحصول على التحديثات الإعلامية للأوضاع الأمنية في محيطهم ، وفقاً لنص ذات الرسالة .

وكان مقر الخارجية الليبية في طرابلس قد تعرض في نهاية ديسمبر من العام المنصرم إلى هجوم إرهابي من قبل تنظيم الدولة “داعش” وأسفر عن وقوع أضرار مادية وبشرية كبيرة في صفوف العاملين الخارجية .

يشار إلى أن السفير الأمريكي لدى ليبيا يرافقه قائد قوات ”افريكوم” قد زارا طرابلس الأسبوع الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة أثارت الكثير من علامات الاستفهام قبل أن تأتي هذه الرسالة لتؤكد وجود تهديد إرهابي محتمل في طرابلس .