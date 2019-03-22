بوشناف يوجه رسالة لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف أتمنى أن يقوم حراك وطني داعم ومعاضد لكل مايؤدي إلى استعادة الأمن وفرض النظام.

وأضاف بوشناف في منشور على صفحته الشخصية على “فيسبوك” كنت أتجنب توجيه حديث مباشر لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء منصات التواصل الإجتماعي ، لثقتي في أنهم يجتهدون لتحقيق الصالح العام ، وحاولت قدر الإمكان التعاطي إيجابيا مع كل مايثيرونه.

وتابع وزير الداخلية :”الواجب يحتم عليّ دعوتهم إلى توجيه جهدهم إلى تنبيه الناس إلى واجباتهم كما يبصرونهم بحقوقهم، فلا يستقيم الأمر إن أُهدرت الواجبات وطولب بالحقوق ، فالوطن يتعافى من حرب مدمرة وحالة أصطفاف نالت من وحدته”.

وأضاف بوشناف “نحاول بحكم مواقعنا أن نعيد للدولة هيبتها وللقانون سطوته في مواجهة الخارجين عليه، تواجهنا حالة من السلبية القاتلة وقبول لحالة الإنفلات وكأن البعض يريد دولة ولكن على الآخرين لا عليه”.

وختم وزير الداخلية بالقول :”الوعي المجتمعي بقبول جهود إقامة الدولة مُقدم في منظوري على نقاش شكل الحكم فيها، هناك سلبيات نعم، ليس هذا كل المأمول ولكنه أفضل المتاح”.