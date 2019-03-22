بعد تحديد سلامة موعد ومكان عقده .. النواب وأعضاء الدولة بين مؤيد ومعارض للمؤتمر الجامع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أثار إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة موعد وزمن المؤتمر الجامع ردود فعل محلية متباينة، وجاءت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة .

فقد رحب عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان لهم أمس بكل المبادرات التي قد تسهم في إنهاء الانقسام السياسي، مؤكدين التزام مجلس النواب المشروط للتعامل بشكل إيجابي مع أي توصيات تنتج عن الملتقى.

رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الذي لطالما عبر في الآونة الأخيرة تارة عن تخوفه من فشل الملتقى الجامع دعا رئيس مجلس النواب إلى تجديد لقاء لجنتي الحوار بالمجلسين لوضع الصياغة النهائية لما تم التوافق عليه حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات السيادية والاستفتاء على الدستور أو الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستنظم الانتخابات القادمة

ومن جهته، اتهم عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، شخصيات لم يسمها بالسعي وراء مصالحها ومكاسبها دون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد.

وقال نصية – في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر – “كانوا يتفاوضون معنا وفي الخلف يتفاوضون مع الرئاسي للحصول على المناصب والمكاسب، وعندما وصلنا إلى اتفاق اوقفوا التنفيذ بحجج واهية، اليوم يعيدون الكره من خلال طلب الاستمرار في التفاوض من أجل الحصول على مكاسب ومناصب في المؤتمر الجامع”.

ومن جهته، نفى عضو مجلس النواب زايد هديه، توقيعه على أي بيان صادر عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب بخصوص المؤتمر الوطني الليبي الجامع.

وقال هديه “البيان الأخير الصادر عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب لا يعبر ولا يمثل مجلس النواب، فقط يمثل رأي المجموعة الموافقة على هذا البيان والأسماء المدرجة فيه، لأنه لم يصدر من داخل قبة البرلمان وهذا لا يعني ليس لهم الحق في صدور أي بيان ولكن لا يعير عن مجلس النواب لأنه لم يناقش في مجلس النواب، ولم يعرض في جلساته فهو يعبر فقط عن رأي البعض من أعضاء مجلس النواب والأسماء المرفقة مع البيان”.

وفي ذات الشأن، وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة، المؤتمر الجامع بأنه “حدث غامض المعالم إلى الآن“.

وقال دومة “نحن مع المؤتمر الجامع ما دام اجمع عليه الليبيين، بشرط أن ينهي الفترة الانتقالية والذهاب إلى انتخابات البرلمانية والرئاسية الدائمة مع اننا تابعنا المؤتمر الصحفي لرئيس البعثة الذي يشوبه نوع من الغموض بخصوص تصنيف فئات الشعب الليبي إلى عدد معين يشابه عدد الفصائل في اتفاق الطائف، وهذا المؤتمر ليس من ضمن بنود الاتفاق السياسي وبمجرد انعقاده سينتهي هذا الاتفاق وتنتهي معه خطة سلامة ويجعل البلد في مفترق طرق فبعد ان كان الازمة محصورة في طرفين وطورها المبعوث الى أربعة في اجتماع باريس وباليرمو والان ترتفع بمعدل 12 ضعف في غدامس 3“.

وتابع “هذه دلالة على عدم فهم البيئة السياسية الليبية من قبل البعثة الأممية التي أجهضت كل اتفاق بين المجلسين وآخرها مبادرة الرؤية الشاملة بإقحام مبادرة من البعثة غير قابلة للتطبيق لا لشي الا انهم لم يشاركوا فيها وكانت ليبية خالصة أتمنى ان لا يكون هذا المؤتمر من اجل ادخال شخصيات مدعومة من دول الداعمة للصراع في ليبيا وستكون النتائج كارثية ترجع بِنَا الى المربع الاول وهو صناديق الذخيرة التي تم إغلاقها بالاتفاق السياسي، مع كل هذا ندعم نتيجة الذهاب إلى صناديق الانتخاب بإرادة شعبية دون تدخلات خارجية والسؤال ما بعد المؤتمر الجامع ؟!“.

ودعا الأكاديمي والكاتب المهتم بالشأن السياسي والوطني موسى قريفة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مراجعة منهجيتها في الاعداد للمؤتمر الجامع، وتوضيح أجندته، وآليات اختيار المشاركين، ومخرجاته، والضمانات العملية لتنفيذه على أرض الواقع.

وقال قريفة “إن دعوة المبعوث الأممي غسان سلامة للمؤتمر الجامع وتحديد موعده “تحت مظلة الغموض والسرية”، أثرت سلبيا في ثقة الشعب الليبي تجاه شفافية عمل بعثة الامم المتحدة، وزاد من مخاوف أطراف الصراع المختلفة، وقد يؤدي ذلك إلى ردود أفعال سلبية على الأرض ربما تسير نحو حالة احتراب شاملة لا قدر الله”، داعيا البعثة الأممية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أي تداعيات سلبية للمؤتمر.

وجدد رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، تأكيده على أن حل الأزمة الليبية في يد الليبيين وحدهم.

وقال المبشر، “نحن نقف مع أي لقاء يجمع الليبيين يقرب وجهات النظر ويساهم في تقليص مدة الأزمة في بلادنا برعاية دولية او محلية، ثانيا؛ أي لقاء لا يجمع جميع الاطراف وخاصة القادة العسكريين والمسلحين ويكون باتفاق جميع الدول المتداخلة في الشأن الليبي ويكون هذا القاء ختاما لحوار شجاع ومسؤول للإعلان عن اتفاق لا يقصي أحد من الليبيين ويلتزم به الجميع، ثالثا؛ مازلنا مصرين ان الحل بيد الليبيين وحدهم، وكل الحلول المنسوجة بعيدا عن الواقع الحقيقي للبلاد ستكون نتيجته مخيبه للآمال ونخشى أن تجر مزيدا من العنف والتشتت وتطيل معاناة الوطن والمواطن، ولهذا لا نرفع سقف الآمال عاليا ً ونطالب الجميع بتحمل المسؤولية كاملةً ونعتبر الاطراف الليبية أمام امتحان حقيقي في غدامس، هل ينجحون في التنازل وإنقاذ ما تبقى أو يستمرون في مناكفتاهم وتجاذباتهم السابقة”.

يشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أكد أن عقد الملتقى الوطني الجامع سيكون بين الـ 14 والـ 16 من أبريل القادم في مدينة غدامس بحضور يتراوح ما بين 120-150 شخصًا.

وأضاف سلامة أن البعثة ستدعو جميع الفئات الليبية السياسية دون استثناء للمشاركة، مشيرًا إلى أنه جرى تدقيق عملية اختيار الحاضرين حتى لا يقع إقصاء أي طرف، “انطلاقا من حرصنا على اعتبار الليبيين سواسية”.

وأشار رئيس البعثة إلى أن الأحداث الأخيرة التي حدثت في ليبيا وعلى رأسها اشتباكات طرابلس دفعتنا لتأخير انعقاد الملتقى الجامع كل هذا الوقت.