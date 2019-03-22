طبرق تكرم أقدم قابلة وتختارها الأم المثالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت صحيفة “مرمريكا” و للعام الخامس على التوالي بتكريم الأم المثالية لعام 2019 على مستوى مدينة طبرق فاختارت السيدة غزالة محمد والشهيرة بــ”غزالة الدلعية” .

غزالة الدلعية التي ولدت في نواحي طبرق عام 1929، وأمتهنت القبالة منذ أكثر من 45 سنة وقامت بولادة أكثر من 2000 طفل بالمدينة .

عملت بداية حياتها بالمستشفى الحكومي لعدة سنوات، واختتمت حياتها بتوليد النساء في بيتها وقامت بولادة الكثير من الولادات التي عجز عنها الطبيب بعيداً عن المشرط والعمليات القيصرية ونجحت في ذلك.

وتقول الحاجة غزالة – لأخبار ليبيا 24 – إنها لا تتذكر بوفاة أي طفل على يديها بل كانت كل عمليات الولادة ناحجة .

تحدت طبيب أجنبي بعد أن أقر عملية قيصرية لأم ولكنها طلبت منه أن يعطيها هذه الأم لمدة ساعتين ونجحت في توليدها بدون عملية.

وتقول غزالة إنها تقوم برفع الحلق للأطفال، وهي لاتتذكر العدد بالتحديد، ولكنها كانت تقوم بها يوميًا وتريح الأطفال من عملية القيء وعدم الرضاعة، وكانت تقوم بعلاج العديد من الأمراض التي تصيب الأطفال والتي يعجز عنها الطبيب.

واستلمت “الدلعية” أمس درع الأم المثالية بكل سعادة وسرور وسط أسرتها والمجلس التسييري وكثيراً من الشباب الذين ولدوا على أيديها كما تم تكريمها عن طريق شركة القارب لأداء مناسك العمرة.