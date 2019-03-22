انتقادات تطال قرار “الحكومة المؤقتة” فرضها رسوما على زواج الليبيين من الأجانب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة قرارً فرضت بموجبه رُسوماً على عُقود الزواج، وبموجب هذا القرار، يتوجب على كُل ليبي يتزوج أجنبية دفع غرامة 5000 دينار ليبي للخزينة العامة، أمّا الأجنبي الذي يتزوج من ليبية فسيكون عليه دفع ضريبة مقدارها 3000 دينار ليبي .

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة مسعود صوة إن المواطن الليبي الذي يترك المرأة الليبية ويتزوج وحدة من جنسية أخرى يدفع غرامة 5000 دينار على ترك الليبية .

وأوضح الوزير – خلال لقاء تلفزيوني على قناة ليبيا روحها الوطن أمس الخميس – أنه تم سن هذا القرار بعد تسجيل المئات من حالات الزواج بغير الليبيات، ونظرًا لذلك فقد تم سن القرار .

وبين الوزير أن أي شخص اجنبي يتزوج ليبية سيدفع مبلغ وقدره “3000” دينار ليبي، ولك لضمان مقدرته على الإنفاق بعد الزواج، والتيق من نيته الصادقة على الزواج والمشاركة وليس من أجل منافع أخري .

وأشار إلى أن الجنوب معرض لغزو أجنبي، وهو زواج الليبيات من أفارقة، قائلاً “إن بعض الأفارقة الذين يتم تزويجهم للنساء الليبيات ليس معروف حتى ديانتهم ولا أصلهم من أين، لافتًا إلى أن هذا خطرًا كبير يهدد الجنوب، حسب وصفه .

وكالة أخبار ليبيا 24 استطلعت آراء عدد من الناشطات حول القرار وتداعياته على الراغبين في الزواج من الجنسين .

عارضت رئيس مجلس إدارة منظمة امازونات ليبيا خديجة بسيكري القرار ووصفته بـــ”التعدي”على خيارات خاصة، مؤكدة بأن أصدار مثل هذا القرار هو منافى للشرائع والمواثيق الدولية .

وقالت بسيكري :” الزواج هو خيار شخصى واشتراطاته محددة وقد كنا ننتظر منح الجنسية لأبناء الليبيات، لنتفاجأ بفرض اتاوات على من يتزوج من غير جنسيته وتجاهل حرية المواطن فى اختيار شريك حياته بعيدًا عن العنصرية .

وأضافت :”أنا مع وضع معايير للزواج وضمانات للزواج من غير الليبي، ولكن هذا التعدى لانحبذه ونستهجنه” .

ومن جهتها، توافق رأي رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني سابقًا عبير أمنينة رأي بسيكري، كون القرار يعد انتهاكًا لحق الإنسان في الزواج وبناء أسرة واختيار شريكه، وفقًا لما تستانس له نفسه .

وطالبت أمنينة الدولة بأن “تتكفل بتعزيز وحماية هذا الحق، لا أن تعاقب من يرغب في الارتباط من جنسية مختلفة وتضع العراقيل بحجج لا تمت للمنطق بصلة” .

أستاذة القانون الجنائي في جامعة بنغازي جازية شعيتير، أكدت أن “القانون غير دستوري؛ لأن الإعلان الدستوري المؤقت، موضحة أن الضرائب والرسوم تفرض بقانون ومن غير الدستوري جباية رسوم بقرارات وزارية” .

وقالت شعيتير:” هذه القيم المالية أشبه بالجزاءات الصادرة عن الدولة في مواجهة مواطنها لزواجه من غير حاملي جنسيته وعلوم أن الجزاء يجب أن يكون قضائياً من حيث التطبيق وشرعياً من حيث المصدر”، مضيفة :”لا جريمة إلا بنص تشريعي ولا عقوبة إلا بحكم قضائي” .

وخالفت الناشطة الحقوقية تهاني بن سعود الآراء السابقة، قائلة: “عادي لأن عقد الزواج الليبي بالليبية عليه ضريبة المهر حسب الصداق المسمي بينهما، ولذلك اعتقد أنها ليس بالغرامة وإنما هي ضريبة لحفظ الحقوق” .

وفي ذات الشأن، استنكرت حركة تنوير هذا الخطاب العنصري من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأيضاً على تعديه المباشر على حرية الفرد في اختيار شريك حياته وقراراته الخاصة، كما يحتوي القرار على تمييز صارخ بين المواطنين والمواطنات، ومعاملة الأفراد كقصر من الواجب حمايتهم وهندسة حياتهم من قبل الدولة، وهو نموذج لم نراه إلا في الدول النازية الغابرة.

وبينت الحركة في بيانها أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة 16 أنّه : … ” للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله “، كما أن هذا الإجراء يكرس لمفاهيم مناهضة لقيم الشراكة الإنسانيّة على جانب، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على جانبٍ آخر.

وبناء عليه، تستنكر ” حركة تنوير ” وبشدة صدور مثل هذا القانون، وتطالب الحكومة اللّيبيّة بإيقاف العمل به، كونه قانونٌ مجحفٌ وغير أخلاقي أيضاً، وتحمّلها المسؤوليّة الكاملة عن نتائج اتخاذه، والتي لم تكن كما هو واضح مدروسة العواقب، حيث أن مثل هذه القوانين تكرس للتشظّي المجتمعي وتكريس ثقافة الميز العنصري .

ودعت كل حركات مؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج ليبيا على العمل من أجل انهاء العمل بهذا القرار، والضغط على الحكومة الليبيّة المؤقتة لأجل تحمل عواقب قراراتها الإرتجاليّة والتي تبقى مبرراتها السياسيّة مهما كانت غير مقبولةَ بالمطلق.