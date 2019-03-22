بناء على قرار من قيادة الجيش .. الشرطة العسكرية تستلم تأمين مستشفى الجلاء وطبي بنغازي  

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة المكلفة من القيادة العامة بتأمين المستشفيات والمرافق الصحية ببنغازي اجتماع مع إدارة مستشفى الجلاء يوم أمس الخميس لبحث آلية لتأمين المشفى بعد الخروقات الأمنية التي وقعت مؤخرًا .

وبحث المجتمعون وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي، والقبض على كافة الخارجين عن القانون، ومكافحة الظواهر السلبية في المرافق الصحية المذكورة .

وعقب الاجتماع قامت اللجنة المكلفة من القيادة العامة بجولة داخل أروقة مستشفى الجلاء للإطلاع على الأوضاع الصحية للمرضى.

وأكد آمر سرية الشرطة العسكريه مقدم عماد الزوي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه تم تكليفهم رسميًا من القيادة العامة للقوات المسلحة لتأمين المستشفيات الجلاء ومركز بنغازي الطبي.

وأضاف الزوي أنه سيتم وضع خطة أمنية كخطوة مبدئية وسيختار فيها العناصر الجيدة، مؤكدًا أنه سيتم منع دخول المسلحين إلى كفاة المرافق الطبية المحددة في القرار .

وكشف أنه سيتم البدء في الخطة يوم غدًا السبت الموافق الثالث والعشرين من مارس الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء دوائر أمنية داخل المستشفيات لتسهيل المرور والعلاج داخل المستشفى بالتنسيق مع إدارة المستشفيات والأطقم الطبية وتأمين الخدمات الطبية للمواطنين حسب ماتوفر من إمكانيات .

وأضاف الزوي بأن الخطة ستكون مدعومة من قبل عناصر من الأمن الداخلي والاستخبارات العسكريه والأمن الخارجي والبحث الجنائي، والنقطة الخاصة بالمستشفى في موقع الاختصاص .

ومن جهة أخرى، عبرمدير الشؤون الإدارية والخدمات بمستشفى الجلاء مرعي الجازوي عن سعادته بهذا القرار وهذه الخطة من القيادة العامة، لافتًا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة قطاع الصحة في بنغازي .