ناصر الدعيسي يكتب : المؤتمر الجامع !!

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلعنا على مسودة المؤتمر الجامع التى صدرت على تجمع للمصالحه فى ليبيا، ويحدونا أمل أن يكون هذا المؤتمر ممر أمّن لبلادنا من هذا النفق الرمادى الذى دخل العام التاسع والليبيون يدفعون ثمنا غاليا من حياتهم لأن النخب الحاكمه فشلت وارتهنت للكراسى والغنائم .

كيف صدرت هذه الآلية، وما هى الخارطة التى رسمت معالم هذه الاختيارات، لماذا تتواجد أجسام يفترض أنها منتهية الصلاحية السياسية فى الاتفاق الدستورى .ما هى الضمانات السياسية لتنفيذ هذه الخارطة ومن يشرف وينجز تنفيذها على الواقع .

من هى الجهة التى ستحمى وتراقب هذا المشروع التصالحى بين كافة الأطراف ؟ .

هناك أطراف لم ترد أسماء أطيافها فى المسوده التى صدرت كالمثقفين والصحفيين والتكونوقراط والتجمعات السياسية, لأن المادة الرابعة فى المسوده تطرقت للطلاب والشباب والعمال فقط.

كما تم اختيار أعضاء من النظام الملكى والسبتمبرى وإقصاء انتفاضة فبراير وهو سلوك غير محايد ولا يعطى مؤشر على دقة الرؤية السياسيه لهذا المؤتمر الجامع وباعتبارها خارطة حل سياسى يفترض أن يكون هناك مؤتمر صحفى لمن كتب وأعد هذه المسودة السياسية كى يشرح فيها أبعاد وأهداف ومخرجات هذه الخارطة كحل سياسى بين الأطراف الليبية التى تتنازع على السلطة، لا زال هناك غموض كبير فى ميكانيزمات هذا المؤتمر الجامع . وهناك ضبابية لدى الكثير من الليبيين على الآلية التى سيقوم عليها، ومن المستهدفين بحضوره .

الأسئلة التى طرحناها فى هذه المقالة هى روح هذه المحاوله الأخيرة لغسان سلامه فى مشواره الدولى الذى أخفق فيه وذهب لهذه الخارطة الجديدة والتى لم تحّدد معالمها لا محليا ولا دوليا بعد، ولأنه أصبح أمام الخيارات المفتوحة مع كافة أطراف الأزمة لهذا فهو يرغب فى رمى الكرة فى مرمى الليبيين دون غيرهم حتى لا يتحمل مسؤولية هذا التخبط السياسى وهذه المرحله التى حُسبت عليه كمفاوض دولى .