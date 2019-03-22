وزير الزراعة الجديد بالحكومة المؤقتة يستلم مهامه رسميًا

أخبار ليبيا 24- خاص

جرت أمس الخميس بمقر هيئة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة مراسم تسليم واستلام بين رئيس الهيئة السابق المهندس محمد عبد العالي والوزير الجديد الدكتور حسن بشير بعد اعتماد مجلس النواب لحقيبة وزارة الزراعة .

وقد حضر مراسم التسليم والاستلام رئيس لجنة الاستلام الدكتور فوزي بو مريز وزير التعليم، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بهيئة الزراعة .

وأثني الوزير الجديد الدكتور حسن بشير على جهود الرئيس السابق ووعد بمواصلة الجهد، وتقديم رؤية واضحة لتعود للزراعة مكانتها كرافد مهم للاقتصاد الوطني .

ومن جهته، القى عبد العالي كلمة تمنى فيها السداد والتوفيق للوزير الجديد، مثنيًا على جهود كافة العاملين بالهيئة على تفانيهم في عملهم خلال فترة عمله كرئيس للهيئة .

وفي ختام حفل تسليم والاستلام منح موظفي الهيئة شهادة تقدير للمهندس عبد العالي لتسييره القطاع والارتقاء به في وقت وجيز .