المؤقتة تحيل مرتبات (يناير وفبراير ومارس) للجهات الممولة من الدولة الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا24

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة شروعها في إحالة مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2019 انطلاقا من الأسبوع المقبل، لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي أن وزارة المالية والتخطيط ستباشر مطلع هذا الأسبوع في إحالة مرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، بعد أن تستلم المستندات المعززة للصرف.

وأضاف العريبي، أن الحكومة المؤقتةلجأت للاقتراض من أجل الإيفاء بواجباتها والتزاماتها حيال المواطنين وخدماتهم، موضحًا أن ذلك جاء عقب إيقاف وإصرار المصرف المركزي الموازي وسلطة الأمر الواقع في طرابلس من إيقاف تمويل المرتبات وباقي أبواب الميزانية العامة من عائدات النفط.

وكان مجلس النواب اعتمد قانون الميزانية العامة لصالح الحكومة المؤقتة قبل أيام، فيما أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى تمكن الحكومة المؤقتة من استمرار تقديم الخدمات في شرق البلاد وجنوبها ومعظم مناطق غربها دون وجود أية إمكانيات أو عوائد.