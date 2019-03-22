بعد رفع الحظر الجوي .. تعرف على الطائرات التي عبرت أجوائنا اليوم

بعد رفع الحظر الجوي .. تعرف على الطائرات التي عبرت أجوائنا اليوم

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد رفع الحظر الجوي على الأجواء الليبية يوم 19 مارس الماضي ؛ و الذي فُرض لما يزيد عن خمس سنوات ، بدأت حركة الطيران المدني في العودة إلي سابق عهدها تدريجياً ؛ فقد عبرت منذ قليل، طائرة بوينغ 8 – 787 التابعة للخطوط الحوية الكينية ، عبرت الأجواء الليبية في رحلتها من مطار نيروبي الدولي، متجهة إلى لندن.

كذلك ستعبر بعد قليل طائرة الخطوط الهولندية KLM و المتجهة إلي أمستردام من مطار بورتا لويس بجزيرة موريشيوس، بالإضافة إلى طائرة الخطوط المصرية Egypetair والمتجهة إلي القاهرة و التي أقلعت من مطار نيامي النيجيري. وفقاً لبرنامج Flightradar24 الذي تتابعه “أخبار ليبيا 24” .

وتستمر عبور الطائرات المدنية ، فطائرة الخطوط الفرنسية AF775 والتي أقلعت من مطار شارل دي قول متجهة إلى مطار بانغي الدولي بعاصمة جمهورية افريقيا الوسطى عبرت هي الأخري الحدود الغربية الجنوبية إلي ليبيا ، و ستعبر أيضاً blue panorama المتجهة إلى مطار روما ليوناردو دافنشي الدولي و التي عادت من مطار موباسي الكيني ، شركة blue panorama ستعبر الأجواء الليبية مرة ثانية اليوم إلي مطار مالبينسا الدولي في مدينة ميلانو عبر طائرتها التي أقلعت من مطار موباسي بكينيا.

و ستعبر في وقت متأخر من عصر اليوم طائرة الخطوط الجوية القطرية ، بوينغ 8-787 و التي اقلعت منذ قليل من مطار لاقوس النيجيري و المتجهة إلي مطار الدوحة.

وتمتلك دولة ليبيا موقع استراتيجي يتوسط حركة الملاحة البحرية من دول شمال البحر المتوسط إلى جنوب القارة الأفريقية، مما يجعل أجواءها تزخر بحركة الملاحة الجوية.

الجدير بالذكر ؛ أن تقرير حكومي قدر خسائر ليبيا من حظر عبور الطيران بنحو 20 مليون دولار سنويًا، الأمر الذي يعني أن خسائر ليبيا في السنوات الخمس الماضية تقدر بـ 100 مليون دولار منذ صيف 2014.