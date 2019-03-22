مدير بنغازي الطبي : استبشرنا خيرًا بقدوم اللجنة الأمنية المكلفة بتأمين المركز الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المدير العام لمركز بنغازي الطبي “عبد الكريم القبائلى”، إن المركز واجهته عدة صعوبات عرقلت سير الخدمات الصحية ومن بينها المشاكل الأمنية.

وأضاف القبائلي :”استبشرنا خيرا بقدوم اللجنة الأمنية المكلفة من القائد العام للقوات المسلحة لتأمين المستشفيات، والتي ستتولى تأمين المركز الطبي من مداخله والأماكن الحيوية فيه”.

وأوضح القبائلي، أن المركز سوف يشهد خلال الأسابيع القادمة حافز جديد لكافة الأطباء وطاقم التمريض الذين لديهم رغبة في خدمة المرضى والذين كان يقلقهم الجانب الأمني من أشخاص معينين سوء كانوا مدنيين او عسكريين .

وتابع :” حاليا تكفلت اللجنة الأمنية بالتعاون مع المركز بتأمين الجانب الأمني، وكذلك المركز بدوره يتحمل الجانب العملي وسيلزم كافة الأطباء بجدول معين وبارتداء الزي وبطاقات التعريف” .

وأكد مدير عام المركز الطبي، معاقبة كل مخالف للتعليمات وأنه سيحال إلى اللجنة الأمنية، مضيفًا :” نحن مازلنا نحارب الإرهاب والمتمثل في إرهاب الكسل وعدم الوطنية والاشخاص الذين ليست لديهم رغبة في خدمة المريض، وهو إرهاب يوازي الإرهاب الداعشي، وسوف يلزم كل موظف ليس لديه عذر شرعي بأن يأتي إلى العمل أو يحاسب مثل المحاسبة العسكرية” .

ودعا القبائلي، المترددين او الزوار والمرافقين للمرضى الى الالتزام بنظام المركز الطبي، مشيرا الى انه سوف تحدد الزيارة في اوقات معينة .