نفوق الآلاف من طيور الدجاج شرق طبرق والصحة الحيوانية تبين حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند رئيس قسم فريق مسح أمراض الدواجن أكريم امراجع غريب، الأنباء المتداولة حول نفوق 12 ألف طير من الدجاج شرق طبرق بسبب عدوى أنفلونزا الطيور.

وقال غريب لـ”أخبار ليبيا 24″، “وصلتنا بلاغات من أصحاب المزارع بمناطق قصر الجدي وبئر الأشهب منذ حوالي عشرة أيام عن نفوق آلاف من طيور الدجاج، وفور ذلك انتقلنا لهذه المزارع شرق طبرق بصحبة فريق متكامل من الصحة الحيوانية” .

وأضاف غريب “قمنا بزيارة العنابر وأخذنا عينات من الدجاج النافق وقمنا بتشريحها ومن خلال التحاليل الأولية وجدنا النفوق يعود سببه لثلاثة أمراض وهي (أي بي) و(القنبور) و(نيوكاسل)، وأرسلنا العينات إلى جامعة عمر المختار بالبيضاء وهيئة الصحة الحيوانية في انتظار النتائج”.

وبين غريب، أن النفوق حدث في دجاج اللحم وهو المعروف بالدجاج الأبيض، أما الدجاج الوطني شهد نفوق مرتفع منذ أكثر من شهر بسب مرض “النيوكاسل” المنتشر من منطقة القرضبة غرب طبرق حتى أمساعد شرق طبرق وقد قضى على عدد كبير من الدجاج الوطني.

ونفى انتشار مرض أنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أن الأمراض الثلاثة المذكورة غير معدية للإنسان وتنتقل للدواجن فقط، ففي أشهر فبراير ومارس وأبريل يحدث نشاط للفيروسات وهذا يحدث لنا كل عام .

وأكد رئيس قسم فريق مسح أمراض الدواجن، أنهم قدموا النصائح لأصحاب المزارع لاستخدام التحسينات والتطعيمات وتطهير العنابر وحرق أو دفن الطيور النافقة.

وكانت قد انتشرت أنباء مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتفشي مرض انفلونزا الطيور بين الدواجن في مدينة طبرق، الأمر الذي أثار الرعب لدى سكان المدينة وتسبب في غلاء أسعار اللحوم.