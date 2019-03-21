الصويعي : المواطن لو يعلم المساعدات التي نقدمها له لأدرك أن مرتبات النواب لا تفي

الصويعي : المواطن لو يعلم المساعدات التي نقدمها له لأدرك أن مرتبات النواب لا تفي

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقدت عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة (أوباري) فاطمة الصويعي، ما يُشن عليهم من الترويج الإعلامي حول مرتباتهم وامتيازاتهم، مؤكدةً أنها تملك سيارة متواضعة فقط.

وقالت الصويعي خلال حوار أجرته معها وكالة “أخبار ليبيا 24”، إن المواطن يرى مبلغ 15 ألف فقط، لو أنه يعلم المساعدات التي نقدمها له لأدرك أن هذا المبلغ لا يفي.

وأشارت إلى أحاديث النواب عن مصاريفهم والصدقات التي يتبرعون بها للمواطنين، والحلول التي نقدمها لهم، قائلةً “المواطن لا يتخيل المشاكل التي نقوم بحلها”.

وأضافت “أحيانا نقوم بحل مشاكل لا علاقة لنا بها، فلقد تدخلنا في عمل شركات النظافة، ووصل بنا الأمر إلى العمل في البلديات، وكأننا موظفون، ونحاول قدر جهدنا ولكن المشاكل أكبر والصعوبات أضخم”.