بقرار من “حفتر” .. عودة الآلاف من العسكريين للخدمة بمنطقتي الجفرة وسبها

بقرار من “حفتر” .. عودة الآلاف من العسكريين للخدمة بمنطقتي الجفرة وسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري، رجوع آلاف العسكريين بمنطقتي الجفرة وسبها إلى القوة العمومية للقوات المسلحة بـتوجيهات من القائد العام المشير خليفة حفتر .

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي ببنغازي أمس الأربعاء إن رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة قام بفتح مقر مؤقت للهيئة في منطقة الجفرة لاستقبال العسكريين في تلك المناطق وحل جميع مشاكلهم الإدارية العالقة، وقام رئيس الحسابات العسكرية بإنهاء الكشوفات الخاصة المالية وضمهم للحاسب الآلي .

ولفت إلى أن إدارة التدريب التي تشهد نشاطًا مستمرًا طيلة العام ولديها 12 مركز تدريب عسكري يعمل بشكل كامل في طبرق وسبها وبراك الشاطئ والمنطقة الغربية وبنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا .

وأضاف المتحدث أن هذه المراكز تستعد لحفل تخريج الدفعة التاسعة وإعداد برامج خاصة في تخريج الدفعات وتقيم دورات الفنية والتعبوية لمنتسبي القوات المسلحة في تخصص المشاة والدبابات والمدفعية بكل أنواعها، حيث تخرج ضباط بمستويات قيادية مختلفة من آمري السرية والفصيل والأيام القادمة سنشهد تخريج آمري الكتائب والألوية .

وأشار المسماري إلى أن القيادة العامة تتابع باهتمام بالغ جدًا الدعوات إلى التظاهر في بنغازي ومدن في غرب وجنوب ليبيا لدعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب في مختلف المناطق .