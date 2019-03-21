الظلم التحكيمي يودي بحياة أحد مشجعي نادي المروج

أخبار ليبيا24- خاص

تعرض أحد مشجعي نادي المروج محمد عوينة لنوبة قلبية أودت بحياته مساء الأمس الأربعاء اثناء مشاهدته لمباراة المروج و النصر ضمن تصفيات المنطقة الشرقية للتأهل للبطولة العربية لكرة السلة.

وبحسب شهود عيان أكدوا لـ”أخبار ليبيا24″ أن عوينة تعرض لسكتة قلبية نظرا لما عانه الجمهور من الطاقم التحكيمي الذي قاد المباراة بسبب احتسابه لعدد من الأخطاء ضد نادي المروج رغم عدم وجودها الامر الذي تسبب في امتعاض الجماهير المشجعة للنادي مما تسبب في خسارة المروج للمباراة بفارق 5 نقاط لصالح النصر.

وذكر الشهود أن جماهير نادي المروج طالبت لاتحاد الفرعي لكرة السلة بفتح تحقيق في الأخطاء التحكيمية التي قام بها طاقم التحكيم في مباراة الأمس.

و يعد الراحل عوينة أحد لاعبي فريق المروج لكرة اليد في السابق إضافة إلى تدريبه للفريق لفئة الأشبال و تحصل برفقتهم على بطولة ليبيا للأشبال سنة 1983، كما تقلد الراحل عديد المناصب في الاتحادات الفرعية وقطاعات الرياضة في كل من المرج وبنغازي.

ونعت إدارة نادي المروج الجماهير الرياضية في مدينة المرج الفقيد الذي فارق الحياة أثناء تشجيعه لفربق المروج داخل صالات الألعاب الرياضية في مدينة بنغازي.