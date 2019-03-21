خليل قويدر يؤكد صدور تعليمات “هامة” لتنظيم العمل داخل مركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الاعلام في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر انه تقرر خلال الاجتماع الذي ضم إدارة المركز مع اللجنة الأمنية المكلفة من القائد العام للقوات المسلحة لتأمين المستشفيات، إصدار تعليمات هامة من شأنها تنظيم العمل داخل المركز.

وأضاف قويدر أنه صدرت تعليمات هامة بخصوص التقيد بارتداء الزي الرسمي لجميع العناصر الطبية والطبية المساعدة اثناء الدوام الرسمي، وحمل بطاقة التعريف اعتبارًا من 01 ابريل 2019.

وتابع :” على من لا يحملون بطاقات التعريف، التوجه إلى مكتب البطاقات واستكمال الإجراء في أسرع وقت، وسيمنع المخالف من دخول المركز الطبي”.

وشدد قويدر، على جميع العاملين في مركز بنغازي الطبي استخراج تصريح دخول المركبات الآلية اعتبارا من نفس التاريخ.

من جانبه قال مدير مكتب الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي نقيب محمد بوخزام ، إنه تقرر وفقا لاجتماع منع السلاح، وضبط مواعيد الزيارات، والحد من المداخل، وتفعيل كاميرات المراقبة، ووضع أجهزة للتفتيش.

وأكد بوخزام أنه تقرر أيضًا ارتداء البطاقات التعريفية للأطقم الطبية والطبية المساعدة، والالتزام بمواعيد العمل للحد من معاناة المواطن.

ولفت مدير مكتب الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي إلى أن التقصير يعاقب عليه عسكريا وليس مدنيا، مؤكدًا على حصر الأجانب وتنفيذ القانون.

وأوضح بوخزام أن هذه الإجراءات تأتي بناء على تعليمات القائد العام، مشير خليفة حفتر وبالاتفاق مع رئيس الوزراء عبدلله الثني ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية لواء عبدلله نورالدين.