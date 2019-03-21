القوات المسلحة تنفي الأخبار بشأن رصد تحركات للجماعات الإرهابية في الجفرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة التابعة للقيادة العامة الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص رصد أرتال تابعة للجماعات الإرهابية بالقرب من منطقتي الجفرة أو ودان .

وأكدت الكتيبة في بيان لها اليوم الخميس أن القوات المسلحة بكافة تشكيلتها والمكلفة بحماية المناطق هناك متمركزة في كامل نطاق المنطقة وداخل بوابة “الكنشيلو”، ولم يتم رصد أي تحركات غريبة أو مشبوهة .

ونوهت إلى أن سرايا الاستطلاع تقوم بمهامها على أكمل وجه، وبشكل دائم ومستمر والأوضاع مستقرة وتحت السيطرة .

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن إحدى سرايا الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية، من القيام بعمل جيد في أقصى الجنوب الغربي، وهو إلقاء القبض على عصابة إجرامية، أسهمت في خطف عشرات الليبيين على طريق الجفرة سبها، وتهديد أرواح الليبيين.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء،أنه تم إنقاذ أربعة ليبيين كانوا مخطوفين لدى العصابات الإجرامية.

يشار إلى أن مناطق الجنوب تشهد استقرارا ملحوظاً بعد استلام قوات الجيش معظم المقرات السيادية داخلها.