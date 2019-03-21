أخذوا “خبزًا” ورحلوا…مسلحين يهاجمون عدد من المعلمين أثناء رحلة في ضواحي درنة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن عدد من الأساتذة والبالغ عددهم 11 معلما من مدرسه “سليمان خاطر – وادي الناقة” تعرضوا لهجوم وتهديد مسلح من قبل مجموعة مسلحة أثناء رحله استجمام.

وأضاف المصدر أن المسلحين وعددهم ثلاثة أشخاص يحملون بنادق “كلاشنكوف” هاجموا المعلمين في منطقة ” القلعز ” أو “حبس اعطيوا” كما تعرف وهي مناطق جبلية ذات أشجار كثيفة تقع بمسافة 6 كلم جنوب بلدة “كرسة”21 كلم غربي مدينه درنة.

وأفاد المصدر أن المسلحين أجبروا المعلمين على الوقوف استعدادا بعد توجه الاسلحة باتجاههم وطلبوا منهم (خبز)، لافتا إلى أنهم أخذوا الخبز وانسحبوا.

وأشار المصدر إلى أنه تم في وقت سابق التنويه بقيام عدد من العناصر المسلحة والملثمة لا يتجاوز عددهم 6 أشخاص بإقامة استيقاف على الطريق الساحلي الواقع بين منطقتي ( كرسة – الأثرون ) غربي مدينة درنة حدود الساعة 11 صباحا في نوفمبر 2018.