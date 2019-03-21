الثني لممثل أمين جامعة الدول العربية : دور الحكومة المؤقتة كان واضحا رغم الحصار الذي واجهته

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أن دور الحكومة المؤقتة كان واضحا في خدمة ابناء الشعب الليبي رغم الحصار الذي واجهته، وذلك خلال استقباله للمثل الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور صلاح الدين الجمالي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وناقش الثني مع الجمالي معه كافة المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وآليات تعزيز دور الحكومة المؤقتة في أي حل ليبي – ليبي مقبل.

وأكد الثني أن الحكومة المؤقتة تقوم بدورها رغم قلة الإمكانيات، لافتا إلى أن دورها كان واضحا في دعم الشعب الليبي في مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعية والتعليمية والصحية والتنموية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التي يعتبرها الليبيون طوق نجاة لهم تقوم بدورها على أكمل وجه في شرق البلاد وغربها وجنوبها، مؤكدا على أن الآلاف من الشهداء ارتقوا إلى ربهم لأجل أن يعيش الليبيون بكرامة وألا يكونوا رهينة للإرهاب والتطرف.

من جهته، أشاد الممثل الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية بتحرير الجنوب من أيدي العصابات الإجرامية الوافدة والإرهابية، مثمنا التطور الأمني الملحوظ في كافة المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.

وقال الجمالي إنني “لاحظت تطور الحياة الاقتصادية في البلاد، وكيف بات الأمن قويا”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج خلال اللقاء على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي مع خيارات الشعب الليبي الذي اختار برلمانه ومنح الأخير الثقة للحكومة المؤقتة.

وقال “آن الآوان أن يستمع المجتمع الدولي ويقف جانب المواطن الليبي الذي يتكبد المعاناة من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أكد الأربعاء في إحاطته أمام مجلس الأمن أن الحكومة المؤقتة تمكنت من تقديم كافة الخدمات للمواطنين في شرق البلاد وجنوبها رغم انعدام الإمكانيات لها.