أشباح الطرق والخطوط الملتوية .. تلتهم 50 ألف ليبي خلال الــ 40 عاما

أخبار ليبيا 24 خاص

ليبيا تتصدر المشهد العالمي في القائمة الدولية لمعدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 73.4 % حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية وفق إحصائيات قام بها المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط خلال عام 2016 .

ولم يكن عام 2016 هو الشاهد على هذه النسبة المرتفعة فقد أكد مكتب الإدارة العامة للمرور التابع لحكومة الوفاق بحسب الإحصائية المتوفر لديهم إن ما يزيد عن 50 ألف ليبي فارقوا الحياة خلال الــ 40 عاما الماضية نتيجة حوادث الطرق، وهذا ما يجعل حوادث الطرق في ليبيا من الأسباب الرئيسة للموت وبنسبه مرتفعة .

كما أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، عن إحصائيات الحوادث المرورية، التي وقعت خلال شهر يناير لعام 2018م، والموثقة بسجلات أقسام المرور بمديريات الأمن، موضحة أعداد الوفيات والإصابات التي وقعت جراء هذه الحوادث.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 308 حادثة سير، خلال شهر يناير، تسببت في وقوع 155 حالة وفاة، مقارنة بـ141 حالة وفاة، وقعت نتيجة الحوادث المرورية شهر ديسمبر 2017م، إضافة إلى إصابة 231 شخص.

وإذا رجعنا للأسباب ارتفاع حصيلة الأرواح التي تحصدها الطرق الليبية في كافة المدن والقرى بشكل يومي سنجد أنها واضحة ولا يوجد بها خفايا، أحد أهم الأسباب عدم الالتزام بقواعد وإشارات المرور والسرعة المحددة وعدم ترك المسافة القانونية أثناء السير على الطرق البرية، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بشان المخالفين، إلى جانب سلسة من الأسباب المتعلقة بجودة الطرق، أو رداءتها فتشهد الطرق الليبي ضعف أن لم يكن انهيار في البنية التحتية بشكل ملحوظ بالإضافة لوجود(المطب الاصطناعي) التي يصنعها المواطنين بشكل عشوائي دون الرجوع إلي الجهات المختصة وكذلك عدم الوعي بالقوانين المرورية والتهور في القيادة .

ليبيا التي يطلق عليها الدولة مترهلة الإطراف نظرا لاتساع مساحتها وتباعد مدنها ، تشهد أرضها أمطار دامية علي طرقها تحصد الآلاف الأرواح سنويا دون وجود حلول جذرية لهذه المأساة ، فقد نشرت وكالة الأناضول في تقرير لها حول حوادث المرور في ليبيا أن نسبة الوفيات بسبب الحوادث خلال عام 2015 تساوي مع عدد القتلى في أحداث فبراير لعام 2011 .

كل هذه الأرقام والإحصائيات التي تتوفر في الجهات المختصة بالرصد والمتابعة لم تقدم حلول جذرية لإيقاف هذا النزيف المتدفق بل وتقف متفرجة دون أي وضع دراسات للحد، أو التقليل منها، فلقد شهدت مدينة مسلاته الواقعة في الجنوب الغربي الليبي خلال الأيام الماضية حادث لم يكن جديد من نوعه، ولكنه كان الأكثر حده (سقوط حاوية تزن 49 طن علي احد السيارات أثناء عبورها الطريق الساحلي الذي يربط مدن الجنوب الغربي الليبي دون وقوع إضرار بشرية ) .

ومن خلال تواصلنا مع المسؤولين داخل ميناء الخمس البحري، أكد رئيس قسم الشؤون الإدارية بالشركة الليبية للمناولة بميناء الخمس البحري المهندس عمر المنشار أن خروج الحاوية من الميناء يجعلها تخرج من عهدت الشركة المسؤولة عن نقل البضائع فبمجرد تعبئة الحاوية علي متن السيارة المخصصة بذلك تصبح مسؤولية التاجر والسائق في التزام بشروط السلامة والأمان من عدمه إلى جانب مسؤولية مديريات الأمن بكافة فروعة التابعة لها في المقام الأول حيث تعتبر المسؤولة مسؤولية كاملة علي تطبيق الشروط المرورية علي كافة سيارات بجميع أنواعها، كما أرجع الحادث إلى عدم المتابعة من الجهات المختصة وأن الأمر لا يعد أكثر من حادث مروري لا دخل لميناء الخمس البحري به .

وأشار إلى أن تنفيذ القانون الخاص بالمرور غير مفعل كما يجب للحد من هذه الحوادث.

وتبقي حوادث الطرق دون حلول السرعة، غياب الوعي، عدم تطبيق قوانين المرور، تهالك الطرق، إلي أين و إلى متي ؟

وكانت أخبار ليبيا 24 قد نشرت في الثامن عشر من نوفمبر من العام المنصرم أن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن مصراتة عميد “عبد العاطي حويل” قال إن حوادث السير قضت على 109 أرواح في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح “حويل” في حلقة النقاش التي نظمتها مفوضية المجتمع المدني بالتعاون مع كلية القانون جامعة مصراتة إحياءً لـ “اليوم العالمي لذكرى ضحايا الحوادث على الطرقات” أن الحوادث عن المدة المذكورة خلفت أضراراً مادية بقيمة 637 ألف دينار ليبي.

أسباب ومسببات

وعدد مدير الإدارة أسباب حوادث المرور ، بينها القيادة بدون ترخيص، والقيادة بسرعة جنونية، والاجتياز في المنعطفات والطرق الفردية، واختراق الإشارات الحمراء، واستخدام الهاتف النقال، والقيادة تحت حالة السكر، والقيادة في الاتجاه المعاكس.

واستعرض “حويل” خلال الجلسة الثالثة من الندوة المصاعب والتحديات التي تواجه جهات الضبط في التحقيق في الجريمة المرورية، مؤكداً أن حوادث السير خلال العام الماضي تسببت في مقتل 271 شخصا ً، وإصابة 201 آخرين بإصابات بليغة، وخلفت أضراراً مادية بقيمة 113.100.000 دينار ليبي.

قصور في القانون

ومن جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون جامعة مصراتة “موسى القنيدي” إن العقوبات القانونية التي نص عليها القانون الليبي لم تعد تتماشى مع السياسة الجنائية الحالية، مستعرضاً أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م .

وطالب “القنيدي” برفع قيمة العقوبات التي نص عليها القانون سالف الذكر، من مبلغ عشرون دينار إلى مبالغ ضخمة، واستبدال عقوبة “السجن” للمتسبب في القتل العمد بعقوبة “القصاص”.

ولم يستثني أستاذ القانون الدستوري الآلية كونها سبب من أسباب حوادث السير، مستغرباً استيراد سيارات متهالكة بمبالغ رمزية ودخولها لليبيا بدون رقيب ولا حسيب.

الوباء الصامت

ويتفق المحامي والناشط الحقوقي ، وأستاذ القانون الجنائي بكلية القانون جامعة مصراته “وسام الصغير” مع تسمية “حوادث السير” بـ “الوباء الصامت” و “إرهاب الطرقات”، مشيراً في عرض مرئي إلى أن ليبيا تتصدر قائمة الدول العربية في الدول التي سجلت أعلى عددٍ من الضحايا نتيجة حوادث السير.

وقال “الصغير” إن ليبيا تفقد 47 شخصاً من بين كل مائة ألف سنوياً نتيجة حوادث السير، وأسهب في حديثه عن القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرقات العامة، ومواده 3، و3 مكرر، و5، و6.

المجتمع الغائب

وأشار مدير مفوضية المجتمع المدني مصراتة “رمضان معيتيق” في حديثه عن دور المجتمع المدني في التوعية المرورية إلى أن عدد المنظمات المسجلة بالمفوضية بلغ 400 منظمة ، موضحاً عدم اختصاص أي منها بالتوعية المرورية.

وقدم “معيتيق” في عرض مرئي عدد من التوصيات للحد من نزيف الطرقات، مشدداً على الحاجة إلى رفع الوعي المروري كخطوة أولى في خفض معدلات حوادث السير.

وأعلن مدير مفوضية المجتمع المدني مصراتة ترحيبه بأي جهود تبذل ودعمه لأي محاولات لتأسيس منظمات معنية بالخصوص.