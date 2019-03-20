بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الصحة والعمل والتأهيل في المؤقتة

بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الصحة والعمل والتأهيل في المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ظهر اليوم بمكتبه بديوان الوزارة بالبيضاء وزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوره .

وناقش الوزيران خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب وزير الصحة الاستاذ طارق نوح آلية توحيد وتكاثف الجهود بين وزارة الصحة في عدة مجالات أهمها المتعلقة بتنظيم عمل وزارة الصحة في تسهيل إجراءات قرارات الاستجلاب الصادرة عن وزارة الصحة للعناصر الطبية وطبية المساعدة للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بهدف تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والفنية ودعم القدرات المحلية وتطوير جودة الأداء .

وناقش الجانبان استراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2019 بشأن العمل من خلال مركز التدريب علي رفع كفاءة العاملين والارتقاء بعملية التوصيـف الوظيـفي .

وأكد الدكتور سـعد عقوب أنه سيتم اقحام كافة الموظفين والعاملين في دورات مكثفة، للرفع من كفاءاتهم بما يعود بالفائدة على الوزارة والقــطاع الصحي.

كما ناقش المجتمعون سرعة إتمام إجراءات التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية بالمستشفيات بعد موافقة مجلس رئاسة الوزراء للممارسة مهام عملهم بالقطاع الصحي .

واستمع عقوب لشروح حول عمل وزارة العمل والتأهيل ، مثمناً الاهتمام المتواصل الذي توليه وزارة العمل، سعياً منها لتحسين وتقديم أفضل السُبل لتفعيل عمل مركز التدريب بديون وزارة الصحة المزمع افتتاحه بالأسابيع القادمة .

الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتأهيل في الحكومة المؤقتة، شريك حقيقي لوزارة الصحة حيث تعتبر جهة مهمة في تقديم خبرة فنية مجال التدريب، كما يهتم بأعمال التطوير المهني بالداخل والخارج .