القاهرة تحتضن ملتقى الإعلاميين الأفارقة حول “الإعلام والإرهاب”

أخبار ليبيا 24 – خاص

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة الأحد القادم فعاليات الملتقى الدولي السادس لاتحاد الإعلاميين الأفارقة، تحت عنوان “الإعلام والإرهاب – استراتيجية المواجهة”، وذلك بمشاركة ممثلين من 20 دولة أفريقية، وتحل دولة جيبوتى ضيف شرف الملتقى .

الملتقى السادس للإعلاميين الأفارقة في طبعة هذه السنة يحمل واحدة من أكبر القضايا والهموم التي باتت تؤرق مضاجع الإنسان في البلدان العربية والإفريقية بصفة خاصة والسكان في العالم وهي ظاهرة الإرهاب.

كما سيشمل عددا من المحاور الرئيسية على غرار تعريف مصطلح الارهاب كظاهرة من التطرف في العالم، دواعي نشأة وبروز الجماعات الإرهابية ومسمياتها، فضلا عن المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية من تفشي ظاهرة الإرهاب، إضافة الى أثر ظاهرة الإرهاب في تدني التنمية والاستثمار والسياحة في البلاد العربية والإفريقية، ودور وسائط الصحافة والإعلام في التوعية والتثقيف لمحاربة ظاهرة الإرهاب.كما يضم الملتقى ورشات عمل مهمة فى الصحافة التليفزيونية وقواعد الكتابة للإذاعة والتليفزيون والمسرح وتنمية الموارد البشرية والتحرير الصحفى.

وقال رئيس إتحاد الإعلاميين الأفارقة البروفيسور عوني قنديل إن هذا المؤتمر عبارة عن ملتقي تدريبي وبحثي، يقام كل عام .

وأوضح قنديل – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24- أنه يتم دعوة كل الباحثين والإعلاميين لتبادل الخبرات ومناقشة أهم القضايا والمشكلات التى تظهر على الساحتين العربية والأفريقية .

وأشار إلى ان الملتقى يقام منذ ست سنوات، وهذه الدورة السادسة له ستنعقد تحت عنوان “الإعلام والإرهاب استراتيجية المواجهة”

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ولفت رئيس إتحاد الإعلاميين الأفارقة إلى أنه سيقدم خلاله أوراق عمل مهمة من جامعة الإمام المهدى بالسودان، وجامعة بنى سويف بالقاهرة، والهيئة العامة للاستعلامات مصر، وجامعة عين شمس، ويتضمن الملتقى فى اليوم الثانى خمس ورش عمل مقسمة على مدار اليوم .

وأوضح أن الملتقى ليس كرنفاليا كما حال كل المؤتمرات إنما هو يومين عمل متواصل على مدار الساعة سواء على مستوى الجلسات أو على مستوى اللجان العلمية المشكلة .

ويشارك فى الملتقى قامات من الاعلاميين والدكاترة والأساتذة على غرار الدكتور”عصام شرف” رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور “ماهر عباس” رئيس تحرير الجمهورية، والكاتب الصحفي “أحمد موسي الضبع،” رئيس تحرير بوابة أهرام اليوم الدولية، والدكتور “علاء قوقه” الفنان المعروف وأستاذ التمثيل والإخراج والدكتورة “فاطمة فؤاد وكيل” وزارة الاعلام السابق ورئيس القناة الثانية، كما يشارك فى هذه الدورة سفراء وفنانين وإعلاميين من دول عربية وأفريقية مختلفة.