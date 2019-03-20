الصويعي تبرئ مجلس النواب من التقصير وتؤكد ضعف الحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة (أوباري) فاطمة الصويعي ، ضعف الحكومة المؤقتة في تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين وضعهم المعيشي.

وبينت الصويعي خلال حوار أجرته معها وكالة “أخبار ليبيا 24”، أن معاناة المواطن الليبي وتدهور مستواه المعيشي نتيجة ضعف الحكومة وقلة الموارد المالية والانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد.

وبرأت الصويعي، مجلس النواب من كونه مقصر اتجاه المواطن، قائلة : “استدعينا الحكومة المؤقتة، للمثول أمامنا خلال جلسات مجلس النواب، لكن كان لديها أعذار منعتها مثل عدم اكتمال الوزارات، وسفر بعض الوزراء خارج البلاد، وغيرها من الظروف”، لافتةً إلى أن الحكومة، قصرت كثيرا وساهمت في تدني الوضع الاقتصادي، إضافة إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأضافت “نحن كجسم تشريعي ورقابي، كانت لنا بعض القرارات الصارمة، لكن صعب تنفيذها في كل المدن الليبية التي تسيطر عليها المليشيات، وبعض الكتائب، والشارع يتهمنا دائما بالتقصير ــ للأسف ــ و السبب المعيق فعلا هو ضعف الحكومة وقلة الموارد المالية والانقسام السياسي.”