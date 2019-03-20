المسماري : لن نخذل أهالي ليبيا في كل المناطق الذين يثقون في الجيش

المسماري : لن نخذل أهالي ليبيا في كل المناطق الذين يثقون في الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري إن القوات المسلحة تسعى جاهدة لتخليص البلاد من كل الجماعات الإرهابية والمجرمين بشكل كامل، للحفاظ على أمن المناطق والمدن.

وأكد المسماري – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء – أن القوات المسلحة أصبح لديها خبرة عسكرية كبرى لخوض بقية المعارك ضد الإرهاب، فضلا عن تقديم كافة الخدمات العسكرية والمدنية للحفاظ على سلامة المواطنين والأرض والحدود.

وأوضح أن المعركة ليست معركة القوات المسلحة فقط وإنما معركة شعب، قائلا: “لن نخذل أهالي ليبيا في كل المناطق في الشرق والغرب والجنوب وسنكون عند ثقتكم في الدفاع عن تراب الوطن”.

وأشار المتحدث إلى أن هناك العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها الناطقة باسم غرف عمليات ومناطق عسكرية لا تعد صحيحة على الإطلاق، مؤكدا أنه لا توجد مواقع تواصل اجتماعي لجميع غرف العمليات والمناطق العسكرية الخاصة القوات المسلحة، بناء علي قرارات القائد العام.