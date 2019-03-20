السّفير الأمريكي : لن نسمح لأي طرف ليبي إفساد العملية السياسية في ليبيا 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدرت السّفارة الأمريكية في ليبيا، بياناً بشأن زيارة السفير” بيتر بودي” وقائد “الأفريكوم” “توماس والدهاوزر” إلى طرابلس.

وأكد السّفير الأمريكي، على دعم الولايات المتحدة لليبيا كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة، في ظل حكومة قادرة على خدمة الشعب الليبي.

وشدّد على أهميّة الإسراع، بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشّاملة، وتعزيز استقرار إنتاج النّفط وضمان قدرأكبر من الشّفافية المالية، للمؤسسات الاقتصادية الليبية، بما في ذلك المصرف المركزي الليبي، مشددًا على أن بلاده لن تتسامح مع المفسدين للعملية السياسية.

وقدم “بودي” شكره لرئيس الوزراء “السراج” والوزير “باشاغا” على شراكة ليبيا القوية في مكافحة “داعش” وغيرها من الجماعات الإرهابية المصنفة على قوائم الأمم المتحدة، مؤكداً على أهمية تجنّب المزيد من الصراع الذي من شأنه أن يقوّي الإرهاب ويزيد من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية.

وتعهّد السّفير بتقديم دعم بقيمة 500 ألف دولارًا في صورة مساعدة،لاقتناء معدات غير فتاكة للاستجابة السريعة، دعما لجهود وزارة الداخلية، وذلك لعزيز قدرات مديرية أمن طرابلس.

وأكد بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أن هذه المساعدة الجديدة، تأتي كتكملة لمبلغ 30 مليون دولارًا أمريكيًا المقدمة ضمن المساعدة الأمنية، المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك مشاريع توفير التدريب لمديرية أمن طرابلس، والمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية في المطارات الرئيسية، وتحسين القدرة على إدارة أمن الحدود في ليبيا، وإزالة الذخائر غير المتفجرة في سرت، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وبناء التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة قبل الانتخابات.

وأشار البيان إلى ” أنّ هذه المبادرات ضرورية؛ لتعزيز الأمن والتصدي للتهديدات الحالية، غير أنّ الحلّ الدائم الوحيد لليبيا، هو الخروج من مأزقها السياسي.

وأعرب السفير “بودي” عن دعم الولايات المتحدة القوي، لأمين عام الأمم المتحدة الدكتور “غسان سلامة” وعمله على تسهيل الحوار وتحسين الحُكم ومساعدة الليبيين على الاستعداد لإجراء انتخابات موثوقة وآمنة.

ومن جهته، أكد وزير الداخلية “فتحي باشاغا”، أن ليبيا مقبلة على اتفاق سياسي يشمل كافة الأطراف السياسية، مما سيجنب البلاد العديد من المشاكل.

وأوضح “باشاغا”، خلال اللقاء بقائد قوات القيادة الأمريكية في إفريقيا “الأفريكوم” “توماس والدهاوزر”، أن الداخلية ترحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق توافق سياسي يحقق الأمان

والسلم المجتمعي ومدنية الدولة، وحماية الأمن الوطني للبلاد .

في المقابل، أكد قائد الأفريكوم “توماس والدهاوزر” ، أنهم ملتزمون بالتوصل إلى حل سياسي؛ لكون ليبيا دولة مهمة، داخل المنطقة وحوض البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على ضرورة مكافحةالإرهاب ومحاربته بكافة أنواعه وأشكاله.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بقاعدة طرابلس البحرية كلاً من ووزير المواصلات “ميلاد معتوق”، ووزير المالية “فرج بو مطاري”، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” .