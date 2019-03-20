متهمين الرئاسي…نشطاء يرفضون إخفاء صورة الفرقاطة “فيلادلفيا” من قاعة استقبال الضّيوف في قاعدة أبوستة

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

استنكر عددٌ من رواد ومستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعي، إخفاء رئيس المجلس الرئاسي “فايز السّراج” لصورة الفرقاطة “فيلادلفيا” من قاعة(أبو ستة) البحرية التي يستقبل فيها الضيوف، في طرابلس العاصمة.

وتداول النشطاء صورًا لمكان صورة “الفرقاطة” المحترقة، في قاعة الاستقبال وقد تم وضع بعض الأعلام مكانها؛ وذلك أثناء استقبال “السراج” لقائد قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم” (توماس والدهاوسر)، والسفير الأمريكي لدى ليبيا “بيتر بودي”.

وأكد الناشط السياسي “علام الفلاح” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن صورة الفرقاطة “فيلادلفيا” تعد شرف البحرية الليبية وفخر تاريخي لليبيين لن يطمس بإخفاء صورة؛ لأن الصورة محفوظة بذاكرة الوطن.

وذكر الناشط والإعلامي “عبدالباسط بن هامل” ، أن أحد ضباط قاعدة (بوستة) البحرية، أكد بأن لوحة فيلادلفيا التاريخية، لم يتم إخفاؤها بالرايات خلال لقاء السراج والمسؤولين الأمريكيين، إنما تم إنزالها ونقلها لمكان مجهول من قبل معاوني السراج.

وأضاف الناشط أن الضابط أبدى تخوفه من أن يكون “السراج” قد سلم اللوحة للأمريكان، متسائلا أنها لو كانت موجودة فعلى رئيس المجلس الرئاسي، إعادتها إلى مكانها قبل أن تتعرض للتخريب أو السرقة، ثم نجدها معروضة للبيع في سوق السوداء الأوروبية، كقطعة أثرية مهربة.

ويضيف آخر :”اليوم تمت إزالة صورة السفينة “فيلادلفيا” التي كانت تزين مكتب رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” في قاعدة (بوستة) و تم استبدالها بمجموعة أعلام حفاظا على شعور الضيوف الأمريكان، حيث أن لهذه الصورة دلالة رمزية لهزيمة الأسطول الأمريكي، أمام شواطئ طرابلس عام 1803″.

وأبدى المستشار “حسين الشريف” استغرابه من إزالة أو إخفاء صورة ملحمة فيلادلفيا التاريخية، قائلا:”إن إخفاء الصورة ووضعها أرضًا دلالة على الذل والمهانة وهو أمر فاق كل التوقعات”.

وتابع “الشريف” موجهًا كلامه لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” :”سينتهي حكمك يوما وسيبقى هذا التاريح المذل”.

يشار إلى أن الفرقاطة فيلادلفيا، التابعة لبحرية الولايات المتحدة، هي فرقاطة بحرية تحمل 44 مدفعا، تم تسميتها نسبة إلى مدينة فيلادلفيا ، وكانت قد بنيت بين عامي 1798-1799 لحكومة الولايات المتحدة من قبل مواطني مدينة فيلادلفيا، بنسيلفانيا.

بدأ العمل في إنشائها في 14 نوفمبر 1798 وانطلقت في 28 نوفمبر 1799 وفي 5 أبريل 1800، تم تكليف القبطان ستيفن ديكاتور (1752-1808) بقيادتها حيث تم وضعها في البحر؛ لغرض العمل في جزر الهند الغربية للمشاركة في حرب كانت غير معلنة بين الولايات المتحدة وفرنسا ،عرفت باسم “حرب القراصنة” ودارت بين عامي (1798–1800).

وصلت إلى محطتها في جزيرة غواديلوب في مايو 1800، لتحل محل الفرقاطة كونستيلاشن “Constellation“. وخلال هذه الرحلة قامت بأسر 5 سفن حربية فرنسية، كما استعادت 6 سفن تجارية، كانت قد سقطت في أيدي الفرنسيين.

أبحرت قبالة سواحل طرابلس في 31 أكتوبر 1803، لتجنح في الصخور خارج ميناء طرابلس ولتبوء كل المحاولات لإبعادها عن مرمى المدافع المنطلقة من الشاطئ، والقوارب الحربية الطرابلسية بالفشل، ولتعلن استسلامها للطرابلسيين، ليقع قبطانها والطاقم “كعبيد” لباشا طرابلس.

اعتبرت فيلادلفيا كجائزة كبيرة تقع في أيدي الليبيين، في طرابلس، لذلك صدر القرار إما باستعادتها أو بتدميرها في 19 فبراير 1804، قامت مجموعة أمريكية على متن المركب إنتربد “Intrepid” وهو مركب عسكري بساريتين بالصعود ليلا إلى السفينة الرَاسية، حيث قاموا بإشعال النار في السفينة، فيما اعتبره الأدميرال البريطاني “هوراشيو نيلسون ” أكثر الأعمال بطولية في العصر” حسب قوله.

بلغ وزن الفرقاطة فيلادلفيا 1,240 طنا، فيما بلغ طولها 40 مترا، أما عرضها فبلغ 11.9 مترا، عمقها كان يبلغ 4.1 مترا. كان طاقمها مؤلفا من 307 فرد بينهم ضباط أما ترسانتها، فكانت مكونة من مدافع 18×28 و 16×32.

لا يزال ساري السفينة موجود في ركن السراي الحمراء في طرابلس، يطل على ميدان الشهداء، شاهدا على فترة كانت فيها طرابلس قوة لا يستهان بها في المنطقة .