للظفر برئاستها….صراعات داخل جامعة بنغازي 

أخبار ليبيا24- خاص

يتناهى إلى مسامعنا بين الحين والآخر أخبار عن تقاسم المناصب في أي مدينة ليبية تقاسمًا قبليًا وجهويًا دون الاكتراث إلى الكفاءات ولا المستوى الأكاديمي لمتقلدي تلك المناصب، فقط الولاءات القبلية والمناطقية هي الفيصل.

جامعة بنغازي هذا الصرح التعليمي الكبير في حالة ترقب لما سينتج عن الصراعات الداخلية بين مسؤوليها والطلبات القبلية للفوز بقيادتها، وتنحية عميدها الحالي مصطفى الفاخري.

مصدر مسؤول في جامعة بنغازي، أكد لـ”أخبار ليبيا24″ أن الفاخري تلقى اتصالا من وكيل وزارة التعليم فوزية الغالي مطالبة إياه بتقديم إعفاء إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وأضاف المصدر – الذي فضل الإفصاح عن هويته – :”تجري الآن عملية “كولسة” بين القبائل لإعفاء الفاخري من مهامه، واختيار أحد أبناء قبيلة الدرسة أو العواقير، بسبب ترشيح وزير التعليم صديقة الدرسي لهذا المنصب”.

وأشار المصدر خلال اتصال هاتفي إلى قيام وكيل الجامعة الحالي، عزالدين الدرسي بجمع توقيعات لترشيحه لرئاسة الجامعة .

وشدد المصدر على ضرورة إبعاد ام الجامعات عن النعرات القبلية، وأنه على من يرى في نفسه الكفاءة أن يقدم سيرته الذاتية لإثبات مقدرته على قيادة هذا الصرح .

يشار إلى أن الدكتور مصطفى الفاخري تولى رئيسا لمجلس إدارة جامعة بنغازي في يوليو من العام 2018، خلفا للدكتور مرعي المغربي .