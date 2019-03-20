القبض على شخص يحمل أكثر من مستند شخصي مزور

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب “أحمد المسماري” القبض على شخص ليبي يحمل أوراقا ومستندات رسمية مزورة .

وأوضح “المسماري” أن هناك معلومة وردت تفيد بأن المدعو ” م . ن . ش” من مواليد عام 1982م، يحمل مستندات مزورة ويعمل بمحل مواد غذائية، بشارع جمال عبد الناصر بوسط مدينة بنغازي .

وذكر أنه تم القبض على المعني من قبل رجال التحريات بالقسم، وبحوزته شهادتي ميلاد وإقامة الأولى كانت تحمل رقم ورقة العائلة (0004390) ورقم القيد (2426690) صادرة عن مكتب السجل المدني طبرق المركز، و كذلك شهادة إقامة صادرة عن مكتب السجل المدني طبرق المركز، بنفس رقم ورقة العائلة السابقة، ولكن برقم قيد (2248408)، وشهادة بالوضع العائلي صادرة عن مكتب السجل المدني البيضاء، تفيد بأنه مسجل لديهم تحت رقم (3952)،وكذلك إفادة صادرة عن رئيس مصلحة الأحوال المدنية درنة، تقضي بأن المعني يحمل رقم قيد (224804) كذا إفادة من مكتب السجل المدني طبرق ، تفيد بأن المذكور أعلاه توجد لديه مشكلة بالرقم الوطني، كذلك بطاقته الشخصية تحمل رقم (543567) وهي بدل فاقد .

وأشار “المسماري” إلى أنه تمت مخاطبة رئيس قسم البطاقات الشخصية بنغازي، لموافاتنا بصحة إجراءات البطاقة الشخصية، التي تم ضبطها مع المعني، واتضح أن البطاقة الشخصية المرفقة معه مزورة، وهي تخص المواطن “علي المهدي سعد إدريس المغربي” صادرة عن منطقة قمينس .

ولفت أنه تم إحالة الأوراق والمستندات رفقة المتهم إلى النيابة العامة، وقيدت القضية برقم (2019.44 المدينة ) .