بعد محاولة اغتياله…”أخبار ليبيا24″ تلتقي رئيس هيئة مكافحة الفساد بنغازي وضواحيها

أخبار ليبيا24- خاصّ

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد بنغازي وضواحيها “هشام فرج شلوف” في أوّل تصريح له بعد محاولة اغتياله، إن من حاول اغتيالي كان يعتقد بأنني كنت موجودا داخل سيارتي، فاستهدفها على هذا الأساس.

وأضاف “شلوف” في حديث مع مراسل “أخبار ليبيا24″ :”أن قضايا الفساد التي كشفتها الهيئة كبيرة، تهز الأمن القومي والأمن الاقتصادي والرأي العام، حيث تم تضييق الخناق على المتهمين في تلك القضايا”.

وأكّد رئيس هيئة مكافحة الفساد بنغازي، أنه تم فتح محضر في محاولة الاغتيال، لافتا إلى أنه لم يوجه أي اتهام لأي جهة، فإلى نصّ الحوار:

هل سبقت عملية الاغتيال أيّ تهديدات من أي جهة كانت؟

نعم، تلقيت تهديدات من جهات أمنية وجهات في الدولة، ومسؤولين طالبوا مني التراجع بعد كشف الهيئة لقضايا فساد مالي وإداري، تتعلق بتلك الجهات، فهذه القضايا التي كشفتها الهيئة كبيرة تهز الأمن القومي والأمن الاقتصادي والرأي العام، حيث تم تضييق الخناق على المتهمين في تلك القضايا.

هل بالإمكان أن توجز لنا بعض تلك القضايا التي كشفتها الهيئة؟

عملنا سري، ولا يمكن تناول تلك القضايا في الإعلام، ولكن تم أخذ الاستدلالات حول تلك القضايا التي يميزها أنها لا تسقط بالتقادم.

هل أتيحت لكم الفرصة لتقديم أي قضية؟

هنا في بنغازي لم يعطونا الفرصة لتقديم أي قضية وتم تفشيلنا من قبل الجهات الأمنية – لم يذكرها – وأنا مقتنع دائمًا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حول مكافحة الفساد المالي والإداري، ورغم أنه لم يخاطبني بشكل شخصي ونحن جهة مدنية لا نتبعه.

هل لديكم تواصل مع الهيئة في طرابلس؟

نعم هناك تواصل بيننا وبين الإدارة العامة للهيئة في طرابلس، فيما يتعلق بمخاطبتها للجهات بمختلف صفاتها بخصوص عملنا.

حدثنا عن تاريخ تأسيس الهيئة؟

الهيئة تأسست ما بين عامي 1994-1993م، بعد أن أصدرت الأمم المتحدة قانونا لمكافحة الفساد وقعت عليه جميع الدول العربية، ومن بينها ليبيا، والتي أطلقت عليه اسم “لجان التطهير”، وبعد ثورة 17 فبراير، طالبت الأمم المتحدة من رئيس المجلس الانتقالي “مصطفي عبدالجليل” بإنشاء قانون هيئة مكافحة الفساد، فنشأ القانون رقم 63 سنة 2012م، بخصوص تنظيم عمل الهيئة واعتبارها هيئة مستقلة وهي جهة سيادية وتمتلك قانونها الخاص، والخاص يقيد العام .

وطبيعة عمل الهيئة هو محاربة الفساد المالي والفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة والوظيفة وتضخم الأموال والكسب غير المشروع والعقود والمناقصات والمزايدات والجرائم الاقتصادية فيما يتعلق بجرائم الفساد .

و قانون مكافحة الفساد، يمنح للهيئة الأحقية في الاستدلال كمأمور ضبط قضائي والتحقيق كصفة نيابة عامة؛ لأن قانون الهيئة خاص والإحالة إلى المحكمة طبقاً للمادة 6 فقرة 6 .

متى كانت بداية عملكم في الهيئة؟

تم تعييني في هيئة مكافحة الفساد في يوليو من العام 2013م، كمستشار رئاسي على مستوى ليبيا وفقاً للقرار رقم 128/2013، من قانون الهيئة على أن يكون المقر الرئيسي لها في العاصمة واعتمدت من قبل المؤتمر الوطني ومجلس النواب والمقر الرئيسي في البيضاء وفي 31 يناير 2017م، تم تكليفي بمهام الرئيس.