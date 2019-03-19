إرهابيّ آخر من “آل عزوز”…تعرّف عليه

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

كشف مصدر مطّلع، أن القيادي الإرهابي “غيث فرج عزوز” الذي تم استهدافه بعبوة ناسفة “لاصقة” وضعت له أسفل سيارته في منطقة تاجوراء شرقي طرابلس، لديه شقيق إرهابي.

وأضاف المصدر أن شقيق “غيث” يدعى “إبراهيم جادالله فرج عزوز” المكنى “نصير” من مواليد 1984م، ومن سكان حي المغار درنة، التحق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعد مغادرته مدينة درنة خلال العام 2005م واتجه إلى دولة مالي.

وأفاد المصدر أن الإرهابي “إبراهيم” مطلوب لدى الأجهزة الأمنية الليبية، وتحديدا جهاز مكافحة الزندقة،وكان ذلك قبل خروجه من مدينة درنة إلى مالي في 2005م.

وذكر المصدر أنه بعد اندلاع أحداث فبراير 2011م، عاد إلى ليبيا والتحق بكتيبة “أبوسليم” في مدينة درنة في شهر مارس 2011م، وأصبح (نصير) من ضمن قادة كتيبة أبوسليم، وكان من رتبة المسؤولين العسكريين لدى كتيبة “أبو سليم”.

وأشار المصدر، إلى أنه كان صاحب مبادرة و فكره يحمل شعار (التوحيد أولا) والذي أصبح شعارا رسميا لدى كتيبة “أبوسليم”، ويذكر أنه أعلن عن مقتله في حادث سير بالقرب من مدينة إجدابيا في 11 يونيو 2011م .