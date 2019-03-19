“حفتر” يصدر أوامره بحل غرفة العمليات الأمنية المركزية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قرارا يقضي بحل غرفة العمليات الأمنية المركزية التي شكلت في منتصف فبراير من العام الماضي.

وكانت قد شكلت غرفة العمليات الأمنية المركزية بمدينة بنغازي في 14 فبراير عام 2018م.

وكان القائد العام قد أعاد تشكيل غرفة العمليات الأمنية المركزية في بنغازي الكبرى، مشددًا على ضرورة أن تعمل الغرفة على احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته والتأكيد من سيادة القانون وتطبيقه، والسيطرة الأمنية الكاملة على مدينة بنغازي .

ونص قرار المشير حفتر على أن يعاد تشكيل غرفة العمليات الأمنية المركزية في بنغازي برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية كل من آمر منطقة بنغازي العسكرية، ومدير إدارات الاستخبارات العسكرية، والشرطة السجون العسكرية، والقوات الخاصة، ومديرية أمن بنغازي، والدعم المركزي، والبحث الجنائي، والمباحث العامة، ومكافحة الإرهاب.