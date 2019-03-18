روسيا تحاول التدخل لعقد حوار بين الأطراف الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المؤسس لمركز “ليبيا أوت لووك” للأبحاث والاستشارات “محمد الجارح” قدرة روسيا على لعب دور قيادي في تحقيق الحل السياسي في ليبيا.

وأشار الجارح الذي يتخذ مركزه من مدينة طبرق مقرًا له خلال مقابلة خاصة أجراها معه قسم الإعلام بمؤسسة “نادي فالادي” البحثية الروسية إلى بروز معلومات مؤخرًا بشأن وجود أفكار روسية لعقد حوار بين الأطراف الليبية رغم عدم الإفصاح عن قرب عقد هذا الحوار من عدمه.

وأضاف أن هذه الأفكار تبقى مطروحة على طاولة النقاش لاسيما في ظل توقعات بشأن زيارة قريبة سيقوم بها المبعوث الأممي غسان سلامة إلى موسكو؛ لبحث جهوده الدولية في ليبيا وعلى وجه التحديد الأفكار المتعلقة بعقد ملتقى وطني يجمع أطراف الصراع في البلاد.

ونبّه الجارح إلى وجود حالة من الإدراك المتزايد بين الأطراف الليبية من جهة والأطراف الدولية والإقليمية من جهة أخرى بأهمية إشراك روسيا في أي حوارات بشأن ليبيا لكي تلعب موسكو دورا في إيجاد صيغة حل للصراع في البلاد.

وشدد الجارح على أن هذا الدور يعتمد على مدى التزام الحكومة الروسية وقدرتها على استثمار مستوى عال من الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي في محاولة منها ليس لجلب الأطراف الليبية وجمعها مع بعضها البعض فحسب بل لجمع الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية أيضا.

واختتم الجارح المقابلة بالإشارة إلى كون موسكو في موقع جيد ومفيد جدا للعب دور الوسيط بين هذه الأطراف المختلفة الليبية منها والإقليمية والدولية، مرجعا ذلك لامتلاك روسيا قنوات تواصل وثقة متبادلة مع جميع هذه الأطراف.