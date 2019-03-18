اتفاق ليبي إيطالي لتطوير مركز نفطي بالمنطقة الحرة في مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية مع شركة “ساييم” الإيطالية المتخصصة في تقديم الاستشاري للمشاريع النفطية.

وجاء في الاتفاقية أن الشركة الإيطالية ستعمل كخبير استشاري في مشروع مركز للصيانة والخدمات النفطية في المنطقة الحرة بمدينة بنغازي “المريسة”.

ويعد هذا المشروع من بين أكبر المشاريع في حوض المتوسط وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على وضع خطط لتنفيذه من بينها الجانب الاستشاري الذي تم تكليف الشركة الإيطالية به .

ولم تكشف المؤسسة الوطنية للنفط حتى الآن عن تفاصيل أدق حول الصفقة الجديدة التي تُمثل محطة مُهمة نحو تطوير المنطقة .