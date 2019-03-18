وزير موصلات الوفاق يبحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا البدء بمشروع الطريق البديل

وزير موصلات الوفاق يبحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا البدء بمشروع الطريق البديل

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، الأحد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمقر الوزارة في طرابلس، وبحضور رئيس جهاز الطريق السريع “أمساعد – رأس جدير” سامي الصادي .

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر الترتيبات اللازمة بشأن بدأ العمل في مشروع طريق البديل وخصوصاً القطاع الأول “أمساعد – المرج” الذي تم التعاقد على تنفيذه مع شركة “سليني انبرجليو” الإيطالية .

حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة يضم كافة الأطراف المعنية بتوفير الحماية والتأمين اللازم للشركة في المسار المذكور .

من جانبه، أكد السفير الإيطالي على ضرورة وجود خطة أمنية، واضحة لضمان عمل الشركة دون معوقات .