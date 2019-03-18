داخلية الوفاق تؤكد استعدادها لتأمين الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أنها “مستعدة بالكامل” لتأمين إجراء الانتخابات المتوقع عقدها بحلول نهاية هذا العام .

وقالت الوزارة – في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك – إنها أنشأت إدارة خاصة “للقيام بمهام تأمين العملية الانتخابية بأكملها والاستعدادات الضرورية لها”.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على “تأمين مراكز الاقتراع ونقل الأموال والمعدات للانتخابات، بالتعاون مع السلطات المختصة”.

وتعهدت الوزارة بتأمين العملية الانتخابية في “جميع أنحاء البلاد”، مضيفة أنها “ستتحدى أي شخص يريد الإضرار بأمن الوطن ومواطنيه”.

ويتزامن هذا الإعلان مع الكشف الذي أدلى به مؤخرًا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، عن الاجتماع الذي دار في دولة الامارات والذي أكد فيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، التزامهم بخريطة الطريق في ليبيا وإجراء انتخابات عامة.