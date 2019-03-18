لقاء عمل لتدريب النساء على المشاركة في الانتخابات في الجفرة

لقاء عمل لتدريب النساء على المشاركة في الانتخابات في الجفرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم المعهد الأمريكي للديمقراطية، بالتعاون مع منظمة الحقوق للشفافية والإصلاح، الدورة الانتخابية الثانية لانتخاب المجالس البلدية، لتدريب النساء في بلدية الجفرة على المشاركة في الانتخابات .

وأقيم أمس الأحد لقاء عمل حول انتهاء ولاية المجلس البلدي للجفرة والدعوة لانتخاب مجلسها البلدي لتعلن اللجنة المركزية بعد ذلك عن بدأ التسجيل في السجل الانتخابي للناخبين .

حيث أعلن في بداية مارس 2019م عن مرحلة تسجيل المرشحين، وقبلها أعلن المعهد الأمريكي للديمقراطية عن قيامه بتدريب مرشحات محتملات وتدريب موظفات حملة مخصص لتعزيز مشاركة السيدات .

ويسعى البرنامج إلى تدريب النساء على الحملات الانتخابية، وهو يشمل مرحلتين، الأولى لتدريب الموظفين في الحملات الانتخابية والأخرى لتدريب المرشحين على الانتخابات في المجالس البلدية والبرلمانية.

يشار إلى أن من أهم أهداف المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح المراقبة على الانتخابات وتعزيز الديمقراطية مع كل الدورات الانتخابية المحلية والتشريعية والدستورية .

وتستمر المنظمة عبر أعضاءها بالتوعية سواء بالورش التوعوية أو بالبرامج التدريبية، داعية كل المواطنين للتسجيل والمشاركة الفاعلة سجل وأختار ولا تكن سلبي .